大陆两架歼11飞越海峡中线 台陆委会：认清大陆对台侵略本质

针对两架中国大陆军机歼11型战机昨天穿越台海中线，在中线以东飞行超过10分钟一事，台湾陆委会严厉谴责大陆破坏台海现状，并呼吁台湾人应认清大陆对台侵略本质，抱持高度忧患意识，千万不可因大陆对一部分台湾人施以小惠，而对大陆抱有不实的期待与幻想。

据《自由时报》消息，陆委会昨天晚间发布新闻稿，对此表达抗议，并严厉谴责大陆非理性作为。陆委会说，昨日大陆军机跨越海峡中线侵门踏户的行动，证实陆委会近日所言，北京在“习五条”后变本加厉加大对台政军攻势威逼统一，严重破坏两岸关系，严重冲击区域稳定，引发国际社会不安。

陆委会说，大陆持续透过软硬两手推动“一国两制台湾方案”，昨天这种军事恫吓，就是推促终极统一硬的一手，印证大陆对台工作软硬兼施的双面性。陆委会呼吁台湾人应认清当前台海情势严峻，抱持高度忧患意识；千万不可因为大陆对一部分台湾人施以小惠，而对大陆抱有不实的期待与幻想。

陆委会表示，中华民国是主权独立国家，台湾未来发展必须以台湾2300万民众的自由意志与选择为依归。政府致力维持区域及两岸和平稳定的决心不变，面对大陆不断升高的军事恫吓，台湾有坚定自我防卫的决心与能力，也充分掌握共军对台可能动向。

陆委会正告北京切勿误判形势，错估台湾人民捍卫自由民主的意志，以及国际民主自由体系团结对抗威权主义扩张与威胁的决心。