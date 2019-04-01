娄烨电影《风中有朵雨做的云》过审 将如期上映

据搜狐娱乐报道，3月28日，原定于4月4日上映的娄烨执导的电影《风中有朵雨做的云》被爆料因不可抗力因素将会撤档，片方对此回应“尽全力”。3月29日下午，网络上和院线渠道又有消息透露电影将正常放映，不会撤档。29日晚，片方发海报，正式宣布影片4月4日如期上映。

《风中有朵雨做的云》聚焦了改革开放背景的年代。部分电影片段在广州冼村拍摄。娄烨把那里称作是改革开放的遗留产品，周边是高楼大厦，而冼村则是城中村的状态。冼村改造的过程中，那里村民不满拆迁赔偿，曾与警方发生冲突。

影片曾于去年的第55届金马奖获得最佳导演、最佳摄影等四项提名，今年2月在柏林电影节全景单元展映。导演娄烨在柏林发布会上透露：“这次过审是从影以来最困难的一次，耗时两年，时间最长，内容也最复杂。”而被问及对审查的看法，他回应称“我对电影审查的态度没有变，电影应该是自由的。”

从疑似撤档到时间悬而未决，再到正常上映到，一波三折的《风中有朵雨做的云》无疑得到了大众的更多目光，而在影片之外，大众也将注意力放置在了素有“禁片之王”之称的娄烨，以及他那些“能见度”较低的作品上。

早在《风中有朵雨做的云》入围金马奖最佳导演时，娄烨便在采访中表示，他本人在《颐和园》之后一直想拍一部以改革开放为背景的电影，《风中有朵雨做的云》便是他的心之向往。

《风中有朵雨做的云》中的故事以曾因贪腐窝案轰动一时的冼村为背景。冼村在历经数年的维权拉锯战后，结果是村领导班子集体受审。当时冼村的村委书记卢穗耕，被村民称作“百亿村官”，在2013年3月被免职，其后一直外逃未归。

据《潇湘晨报》等多家媒体报道，卢穗耕能够多年掌控冼村，离不开广州市原副市长曹鉴燎的庇护。新华社在2014年8月的报道《市长、村官、开发商合谋制造“腐败铁三角”》中揭露，在曹鉴燎庇护下，冼村大量集体土地、物业被卢穗耕等低价出租。

2013年12月，广东省纪委宣布将曹鉴燎“双规”。

2017年4月，深圳中院对曹鉴燎一审宣判，以受贿罪判处他无期徒刑，处罚金250万元（人民币，下同）。法院认定，曹鉴燎共计收受贿赂8000多万元。法院同时判决没收曹鉴燎及其儿子名下的多套房产。

但财新的报道称，曹鉴燎的儿子曹健荣，是曹鉴燎案中的重要人物之一。在2013年曹鉴燎案发前后，他的诸多亲属都在有关商人的安排下，外逃至新西兰。

今年1月，裁判文书网上公布的一份执行裁定书披露了曹鉴燎的近况。裁定书显示，2017年10月，由于曹鉴燎没有履行生效法律文书确定的财产刑义务，深圳中院依法立案执行，在对其名下的财产查证后，扣划被执行人银行存款人民币182660.17元抵扣罚金。

2018年7月26日，深圳中院裁定，终结本次执行程序。如发现被执行人有可供执行的财产，法院依法恢复强制执行。