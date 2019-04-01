中国航母编队历史性跨越 055大驱加入后防空火力倍增

3月31日，中国海军迎来了历史性一刻，国产万吨级驱逐舰055型驱逐首制舰抵达青岛港，该舰与辽宁舰停泊在一起，标志着中国海军航母编队已经迈入了一个新时代。

据新浪军事报道，对于中国海军航母编队来说，055型导弹驱逐舰引入，不但抗击饱和攻击能力更强，并且反舰、反潜和对地攻击能力等方面也有较大提高，更为航母编队具备反导作战能力打下了坚实的基础，整体作战能力向前迈进了一大步。

中国海军航母编队现在护航舰艇主要是052C、052D驱逐舰，另外还有054A护卫舰，055型驱逐舰入役之后，054护卫舰可能会逐渐从航母编队之中退出，中国海军航母护航舰艇全部升级为驱逐舰，驱逐舰吨位更大、载弹更多，作战能力更强，能够更好的伴随航母执行远洋机动作战任务。

055型驱逐舰与052C、052D两型驱逐舰相比，它的吨位更大，满载排水量大约在12000吨左右，而后面两型驱逐舰大约在7000吨，只相当于前者的70%，在相同技术条件下，052C、052D两型驱逐舰整体作战能力与055型驱逐舰有明显的差距，首先055型驱逐舰可以搭载更大天线孔径的雷达，能源供应也更加充沛，雷达发射功率更大，孔径*功率是雷达两个关键参数，这样意味着055型驱逐舰探测距离比052C、052D更远，掌握更多的目标，更加适合对抗隐身能力好的目标，尤其需要指出的是055采用双波段雷达、综合射频等先进技术，在中近程探测方面也实现了电子扫描，能够进一步提高舰艇抗击饱和攻击的能力，052C、052D在中远程探测方面实现了电子扫描，中近程探测仍然是普通机械扫描雷达，性能显然无法和055型驱逐舰相比。