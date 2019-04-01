韩国瑜议会施政报告 民进党团喊拒一国两制

高雄市议会今日（1日）开议，民进党团在高雄市长韩国瑜进行施政报告时，抢在报告台前方拉布条“拼经济要脚踏实地”，国民党议员讽刺作秀，并高喊“市民要听市长报告”，绿营议员们才改为席地而坐，但在韩国瑜报告期间，仍持续坐在报告台前方。

据台湾中时电子报报道，韩国瑜准备上报告台时，民进党团突然冲到台前，举口号高喊“拼经济要脚踏实地，拒绝一国两制！”议长许崑源要求绿营“拍完照，就可以走了”，但绿营不顾劝阻，坐在台前展开无声抗议。

报道指，韩国瑜神色自若展开施政报告，但有别于以往“临场发挥”，20分钟报告几乎是照稿念。韩国瑜提到，高雄爱与包容是无庸置疑，但没一个城市、一个国家会停下脚步发展，否则会被其他城市超越过，在全球化时代，要带领高雄走回海洋精神、爱与包容，让高雄走向世界，让世界走向高雄。

韩国瑜也强调，将谨守分际，推行经济交流、青年创业等领域与其他人往来，快乐交流做生意，为年轻朋友开创美好未来；2019年是冲刺一年，市府团队打造“高雄全台首富”为施政总目标，兼顾财政稳健、城乡平衡发展原则，陆续推动五大面向包括市府经济、务实建设、乐活社会、国际接轨、青年城市。

韩国瑜也提到，上任3个月以来的施政成果，包括观光人潮带动相关产业链发展、赴新马港澳大陆拚订单、企业争相来高雄投资、医疗观光、落实路平专案，并将务实推动“南南合作”与中国大陆东南各省与所有东南亚国家深化交流合作。

另外，对于引发议论的赛马产业链，韩国瑜说，将以“非博弈”方式推行，在现有马术中心三个基础上，展开城市马术交流，预计4月底前，结合体育会、马术委员会办理中正杯马术比赛。

他也说，高雄沉睡巨人站起来后，相信全台会轰动，也让高雄市民知道高雄正在改变，市府会持续在财政、空污、长照、儿保、智慧城市等各领域推行，这是施政蓝图不可缺少的议题；目前是高雄百年来难得发展的机会，最近热搜“高雄”点阅高达12亿次，希望将来大家能手拉手、心连心，掌握发展契机，全台乃至全世界感受到高雄南方崛起。