抗议战机越海峡中线 蔡英文：领土一寸不让

对于中国大陆两架战机昨天（3月31日）上午越过台湾海峡中线，台湾总统蔡英文今天（4月1日）指出，她不仅要提出严重的抗议，也要郑重地提醒北京当局，不要刻意挑衅、不要制造事端、不要试图破坏台海的现状，并且表明领土一寸不让。

据台湾联合新闻网报道，台湾的国防部昨天指出，大陆两架歼11战机3月31日上午11时越过台湾海峡中线，并进入台湾西南面空域。台湾空军增派战机紧急升空拦截后，大陆战机飞返中线以西。据了解，当时大陆战机距离台湾仍约185公里。

蔡英文上午在主持一场典礼后致词时表示，近年来，国际情势急遽变化，台湾安全面临复合式的、多面向的挑战，无论是维持区域稳定、捍卫主权或是保障台湾人民的福祉和自由民主的价值，台湾军方的角色及任务将更加的重要。

她进一步指出，最近，大陆解放军动作越来越多，前天大陆战机飞越宫古海峡，引起周边国家与地区严重的关切，昨天在台湾海峡也发生大陆空军军机破坏默契，飞越海峡中线，在台湾空军警告后才返回中线以西的挑衅行为。

蔡英文说，大陆这些动作不仅是对两岸的现状是一种片面的改变，更是对区域安全稳定的一种公然挑衅。

蔡英文也表明，在此不仅要提出严重的抗议，也要郑重地提醒北京当局，不要刻意挑衅、不要制造事端、不要试图破坏台海的现状。

蔡英文说，在此要让全台人民知道，对于坚守、坚定保护台湾安全及主权、坚定维护民主自由的生活方式、以及坚定壮大台湾的方向来前进，这“三个坚定”上，不用怀疑台湾军方捍卫台湾的能力和决心。

蔡英文也说，“作为总统，也会和各位战士一起奋斗到底”，领土一寸不让。