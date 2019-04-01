官方：中国严管芬太尼类药品 不可能流入美国

中国国家禁毒委员会今天（1日）上午举行新闻发布会。针对美国一直在指责中国是其芬太尼类物质的主要来源国的说法，国家禁毒委员会副主任、公安部反恐专员刘跃进表示，中国对芬太尼类药品的管控是非常严格的，合法厂家生产的芬太尼类药品从来没有发生过流弊，也不可能流入美国。

据中新网报道，刘跃进称，中国执法部门曾经侦破过数起非法加工和向美国贩卖芬太尼类物质的案件，都是境内外不法分子相互勾联，以伪装、夹藏等方式通过国际邮包输往美国，但数量极为有限，不可能是美国的主要来源。美方的指责缺乏证据、有违事实。

刘跃进指出，中国政府历来秉承厉行禁毒的原则，以负责任大国的态度，认真履行国际禁毒义务，积极参与全球毒品问题治理。制贩和滥用芬太尼类物质是一个国际性问题，仅依靠一国之力难以解决，需要各国共同努力。中国政府愿与包括美国在内的国际社会一道，共同研究、积极应对芬太尼类物质等新精神活性物质管制这一国际难题。

刘跃进表示，美国内芬太尼类物质滥用问题，其自身原因是主要因素。一是传统影响。美国内普遍存在滥用处方止痛药的传统，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物。二是利益驱动。大型药企为维持可观的经济利益，资助专家有倾向性地研究得出阿片类药物无害的结论，药店大力兜售、医师滥开处方，形成完整的利益链条。三是监管不力。处方药管制不力，滥用者跨州开药和医生重复开药无从监管，医疗渠道流弊突出。四是文化导向。对毒品危害宣传不够，一些人将吸毒与“自由”“个性”“解放”等标签挂钩，现半数以上的州又实行了“大麻合法化”。这些因素综合起来，造成了美国发生大规模滥用芬太尼类物质问题。

刘跃进称，美国如果想真正解决其芬太尼类物质问题，还需加强其国内工作。首先是要弄清楚造成其国内芬太尼类物质大规模滥用的原因、滥用群体、芬太尼类物质来源和走私贩运渠道等情况，找准问题的症结所在，对症下药，方能见成效。尤其要加强毒品预防教育，从减少需求入手，遏制芬太尼类物质滥用消费的扩散。在加大国内打击毒品犯罪力度的同时，务实开展国际合作，加强情报交流、线索分享和联合侦查，而不是一味指责他国。