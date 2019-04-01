财新中国3月制造业PMI回到50点以上 创下八个月新高

数据显示，财新中国3月制造业采购经理人指数（PMI）四个月来首次回到扩张区间，并创下八个月新高。此外，就业分项指数更是创逾六年新高并近五年半来首度升至50上方，与此前公布的官方PMI一道，印证春节过后制造业生产开始提速。

据路透社报道，财新和Markit今天（4月1日）联合公布，经季节性调整的3月中国制造业PMI升至50.8，而路透社调查预估中值和上月均为49.9，其中就业指数大幅升至50.6，为2013年1月以来最高，且为近五年半来首度回到荣枯线上方。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生说：“总体而言，随着融资环境更加宽松，以及政府努力纾困民营部门，中美贸易谈判取得积极进展，整个制造业形势在3月回暖，就业形势大为改善。”

昨天（3月31日）出炉的中国3月官方制造业和非制造业商务活动指数均升至半年高位，其中制造业PMI四个月来首度重返荣枯线，表现远超市场预期。不过，有分析人士对此多持谨慎态度，认为3月PMI的大幅改善主要受春节后复工等季节性因素影响。

在需求方面，新订单和新出口订单均扩张，前者升至四个月最高水平，后者回归扩张区域，钟正生称这显示国内外需求均温和反弹。在生产方面，产出指数继续扩张，并创下七个月以来最高。

对于就业指数，钟正生表示，中国国家统计局公布的2月调查失业率创下2017年初以来的最高水平，引发了对就业市场的担忧。不过，财新PMI的就业指数显示，3月情况明显改善，表明就业压力缓解。