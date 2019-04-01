问是否赞成办金门会谈 近八成不支持 台媒称朱立伦被网民打脸

宣布要角逐台湾总统的前新北市长朱立伦，近期屡屡开直播、抛出议题等，上个月26日发起网络投票，询问网民赞成两岸领导人举行“金门会谈”，共促和平。虽然投票活动明天（4月2日）截止，但是已有12.6万人投票，其中22%赞成，78%反对。有台湾媒体形容，朱立伦被十多万网民“打脸”。

据台湾中时电子报今天报道，朱立伦上个月29日发表了1600多个字的“两岸和平宣言”，以“两岸同胞，相亲相爱，互助互利，和平永守”16字宣言，主张两岸领导人可以在金门会面。他强调，如果他当总统，会在“823纪念日”邀请中国大陆领导人习近平到金门会谈，共同发表“永久和平宣言”。

朱立伦也表明，他要告诉现任总统蔡英文，“我就是主张金门会谈，我就是主张两岸领导人共同发表‘16字和平宣言’。我就是要坚持的当一个两岸和平的推动者、创造者。这就是我参选总统的政见”。

朱立伦早前也发起网络投票，投票题目为“请问，你赞成两岸领导人举行‘金门会谈’，共促和平吗？”，选项则分为“赞成！开启对话就是赞”和“不赞成！与中国大陆老死不相往来”。

报道称，总共有12万6000多名网友参与投票，赞成与反对的票数约为78%比22%，差距相当悬殊。

此外，许多网民认为，投票选项有误导性，“不赞成金门会谈，不代表与大陆老死不相往来”。不少网民也认为，赞成会谈不代表一定可以达成和平，毕竟谈完后双方都要共同维护，只要有一边不遵守，谈了也是白谈。

另有网友怒轰：“这什么烂选项，连要谈什么都还不明朗，公司、政府开会前都不用确认目标喔？”“这问题也设计的太烂，不赞成跟老死不相往来是两回事好吗？”。不少网民也希望高雄市长韩国瑜出来选。