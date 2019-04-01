日本新年号首次 “脱中” 学者：显示安倍有意去中国化

日本政府今天（4月1日）宣布，皇太子德仁5月1日继位成为天皇后的新年号为“令和”。新年号一改以往引用中国典籍的做法，是1300多年来日本年号首次“脱中”。有学者认为，这显示首相安倍晋三有意去中国化。

据香港电台报道，香港中文大学日本研究学系主任吴伟明表示，日本政府公布新年号“令和”，出自日本文学作品，一改以往引用中国典籍的做法，显示首相安倍晋三，有意加强国家主义的味道与去中国化。

不过，吴伟明也说，“令和”的字面意思不清晰，而且日文发音与“可怜”相似，当地民众及网上评论倾向负面。

日本内阁房长官菅义伟指出，新年号出自有超过1200年历史的日本古诗《万叶集》。

首相安倍晋三过后再记者会上说，“令和”代表希望，蕴含了在人们的美丽心灵相互靠近之中，文化诞生并成长的意思。

微信公众号“补壹刀”也发表文章分析，从公元645年，大中兄皇子仿照唐朝制度，设立日本历史上的第一个年号“大化”以来，1374年时间，247个年号，出处全部来自于中国典籍。

文章指出，即使是明治维新之后，日本最想跟中国划清界限的那些年，这个传统也没有变，并举例称下来的年号，即“大正”“昭和”“平成”都取自《易经》等中国典籍。文章称，这是1300多年来，日本年号首次成功“脱中”。

早在这次新年号的产生过程中，日本媒体就不断放出消息，首相安倍指示周围的人，年号出处最好来自于日本古典书籍。

根据日本1979年颁布的《元号法》，如果天皇退位，年号也必须改变。按照日本政府规定的年号选定程序，日本首相需要钦点数名精通中国史、中国古典文学和日本古典文学等领域的学者，让他们提出两到五个新年号作为候选方案。

不过，文章称，过门关节在于，不管法律规定得多细，最后都由有日本政府内阁决定，而内阁是由首相决定。

从以往年号产生过程看，人为因素很大。在上世纪80年代末选定取代“昭和”的新年号时，日本政府委托东洋史、中国哲学、文学专家以及著名阴阳学者（阴阳师）等人参与选定。最后提出了“平成”、“修文”和“正化”三个方案。

当年具体负责操作的内阁审议室室长回忆，在恳谈会上，因为“昭和”的读音开头是S，而正化、修文的读音也是S，他就诱导恳谈会的八个专家选择“平成”。这个操作过程都是可以公开拿出来说的，而这个人不过是个负责实务的小官而已。

文章也称，在年号上摆脱中国的影响的想法，早在讨论“平成”的时候就已经萌生。在“平成”年号决定前，世界上还有“日本第一”的讨论，内阁大臣在国会演说的时候，还会用“日本领导世界的新理念”之类的说法。再依赖中国典籍，在他们看来已经不合时宜。

尽管日本泡沫经济应声破裂，但这个想法延续了下来。冷战结束后，日本进一步开始强调自己的独立性和自主性，将自己的国家定位为，既不是个东洋国家，也不是个西洋国家，既不处在美国的指挥下，也不是处在中国的威慑下，而是个有自主决定权的全球性国家。

文章接着指出，受制于中美两个大国，又不愿受制于两个大国，既想“脱中”，又想“脱美”，日本时时表现出一种纠结。

文章认为，就安倍本人来说，他是成长于战后一代日本人的首相，对这代人来说，战争的责任不想再背负，战后体制是一种束缚，不管国民还剩多少心气，安倍认为他的使命就是让日本重回大国地位。“令和”这个新年号，也包含了让日本也“走进新时代”的意思。

文章称，日本是个擅长学习的民族，“却忽视了它学习消化之后，反过来藐视老师的一面”。在吸收了国外文化之后，经过一段时间的沉淀，转化成自己的东西，产生所谓国风文化，再强调这个转化过了的国体、国学、国粹。

文章进一步提到，经过这么多年，在社会层面，对日本文化的一个源头是中国文化这一点上，日本民众有时候处在无意识的无知当中。很多人既不知道哪个年号是从中国古籍中来的，也不了解历史上中日文化的渊源。对中国当下的发展，既不关心，也不了解，亦没有亲近感。中国文化已经变成了日本的文化，而中国是个与自己没什么关系的存在。