新疆人防办原副主任孙琦涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查

科目编班制2024年起全面取代中学分流制，你怎么看？(2019年3月12日开始投票)

Choices 深化因材施教，对学生更有益 新制度不会对孩子造成心理创伤 标签效应仍在，是“换汤不换药” 会给学校及教师带来新挑战 深化因材施教，对学生更有益 3.59% (478 votes) 新制度不会对孩子造成心理创伤 1% (133 votes) 标签效应仍在，是“换汤不换药” 92.87% (12379 votes) 会给学校及教师带来新挑战 2.55% (340 votes) Total votes: 13330