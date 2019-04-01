新疆人防办原副主任孙琦涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查

中央纪委国家监委网站今天（4月1日）援引新疆维吾尔自治区纪委监委消息：新疆维吾尔自治区人防办原党组成员、副主任孙琦涉嫌严重违纪违法，目前正接受新疆维吾尔自治区纪委监委纪律审查和监察调查。
孙琦简历：
孙琦，男，汉族，1963年6月出生，陕西渭南人，1986年8月参加工作，1992年8月加入中国共产党，大学学历。
1982.09-1986.08 喀什师范学院中文系汉语言文学专业学习；
1986.08-1988.11 喀什地区行署教育处秘书（其间：1986.08-1987.08喀什地区第二中学支教）；
1988.11-1995.04 喀什地区行署教育处成人教育科、人事科科员；
1995.04-1996.06 喀什地区教育处组织人事科副科长；
1996.06-1999.01 喀什地区教育处组织人事科科长；
1999.01-2001.02 喀什地区教委党组成员、副主任（1998.03-2000.01新疆大学研究生课程进修班科学社会主义与国际共运专业学习）；
2001.02-2003.12 喀什地区教育工委副书记、纪工委书记，教育局党组副书记；
2003.12-2004.01 喀什地区教育局党组书记、副局长；
2004.01-2010.08 自治区内地新疆学生工作办公室主任；
2010.08-2016.01 自治区人民政府督学（副厅长级）；
2016.01-2016.02 自治区教育厅党组成员；
2016.02-2018.09 自治区教育厅党组成员、副厅长；
2018.09- 自治区人民防空办公室党组成员、副主任。
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