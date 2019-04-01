大陆军机20年来首次飞越海峡中线停留逾10分钟

两架中国大陆歼11型战机昨天上午飞越台湾海峡中线，台湾总统蔡英文今早强烈抗议，指大陆对区域安全稳定“公然挑衅”。台媒报道，这是自1999年以来，大陆军机近20年来首度刻意飞过台海中线。

综合《自由时报》、联合新闻网等报道，蔡英文今早主持一个军方活动后说，前天大陆军机飞越宫古海峡，已引起周边国家严重的关切。大陆军机昨天又飞越海峡中线，破坏两岸默契。

一再将中国大陆直呼为“中国”的蔡英文说，中国这些动作不仅是对两岸的现状是一种片面的改变，更是对区域安全稳定的一种公然挑衅。她不仅要提出严重的抗议，也要郑重地提醒北京，不要刻意挑衅、不要制造事端、不要试图破坏台海的现状。

她也宣示，“作为总统，也会和各位战士一起奋斗到底，国土“一寸不让”。

据台湾国防部昨晚发出的新闻稿，两架大陆歼11型战机，昨早11时许越过台海中线，进入台湾西南面空域，台湾空军增派战机紧急升空拦截后，大陆军机飞返中线以西。

新闻稿称，大陆军机踰越海峡中线，已经严重冲击区域安全稳定，危害区域各方共享之和平福祉；面对各种挑衅威胁，台湾军方将秉持“不挑衅，不怯敌”原则，全力依相关战备规定应处，以维护主权及国民生命财产安全。

《自由时报》引述不具名权威人士说，大陆军机过去罕有越过海峡中线的举动，大多在海峡中线以西的空域进行巡弋或是演训，过去曾有大陆军机为了避开不良天候，或是动作太大，偶有擦边进入中线以东的空域的情形，但都很快就回到中线以西。

该权威人士称，大陆两架歼11型战机昨天却是进行“极度的挑衅行动”，先是来回逼近台海中线，后来更穿越中线，进入中线以东的台湾空域飞行，时间长达10余分钟，显示这是有计划的行动，绝非偶发行为。

台媒报道，该大陆军机据悉是引进俄罗斯的苏-27型战机，接近西方国家三代半战机水准，将成为解放军空军未来远程空中作战的主力机种。

台湾军方未指出大陆军机起飞机场，但从相关位置研判，福建龙溪等机场较有可能。

大陆军机活动密集与美舰频穿越台湾海峡有关

有台军将领透露，近一两周台湾海峡上的大陆军机活动相当密集，可能与日前美国军舰通过台湾海峡有关。他认为，大陆选择在台湾海峡南部海域越线，一方面激起注意，同时此地海域辽阔，距离台湾本岛较远，敏感性相对低，不至造成局面失控。

北京联合大学台研院副院长李振广接受《中国时报》访问时表示，大陆军机此次行动可说是某种警示。他认为，台美近来不断打擦边球，越走越近，美舰频穿越台湾海峡，明显在打“台湾牌”施压大陆。

他还说，对大陆而言，军舰军机在台海周边演训是非常正常的行为。大陆从来没有认可有台海中线的说法，只是过去两岸关系正向发展，所以照顾台湾方面情感。

上海社科院世界经济研究所研究员盛九元则表示，大陆底线思维是稳固，既然台美挑衅一中原则，大陆就必须有所反应，否则既无法向国际社会交代，也无法跟大陆民众交代。

另据《环球时报》报道，两岸关系和平发展协同创新中心执行主任刘国深受访时说，所谓台湾海峡中线是个伪命题。他强调，两岸同属一个中国，中国是两岸共同的家园，如果台湾方面不珍惜两岸关系和平发展的大局，大陆一定以实际行动展示捍卫国家领土主权完整的决心。

另一方面，台湾外交部长吴钊燮今天则表示，由于大陆不断威胁、挑衅台湾，因此台湾才必须寻求外界协助，与相关的友好国家进行必要的合作，绝对不是因为台湾和哪个国家关系太好才会这样。“这件事逻辑要搞清楚。”

台湾陆委会主委陈明通则说，虽然大陆军机不断挑衅，但战略都在台湾政府预判内。他还表示，在两岸关系上，蔡英文政府是维持现状，而北京政府则是破坏现状的挑衅者。

台湾海峡中线的起源，据传是美国在冷战时期所建议划定的一条“互不侵犯的假想中线”，但是中国大陆方面秉持其政治立场，一向不承认“海峡中线”的概念。在冷战期间，由于台湾空军掌握台海制空权，因此多为台湾军机飞越台海中线实施侦察任务。