苹果iPhone今日起最高降500人民币

据苹果官网消息，4月1日苹果中国调整了旗下产品的售价，其中有iPhone机型最高降500元（人民币，下同，约100新币）。

中新经纬报道，分产品来看，iPhone XS系列和iPhone XS Max系列价格下调了500元，iPhone XR系列、iPhone 8系列和iPhone 7系列都下调300元。以去年秋季发布会推出的iPhone XS为例，价格调整前，iPhone XS 64GB的售价是8699元，降价之后只要8199元；256GB的价格是10099元，降价之后只要9599元。

此外，Mac系列台式电脑与笔记本、iPad系列平板电脑、Apple Watch、各官方配件，均有不同程度降价。

除了旧款外，苹果近几天推出的新产品也有不同幅度降价。iPad mini 64GB 无线局域网版本降了79元，iPad Air 64GB 无线局域网版降了104元，21.5英寸的iMac低配和高配分别降价264元和305元，新款Airpods降价33元。

苹果官方还在公告中指出，如果他们在用户收到产品之日起的14日内降低任何Apple品牌的产品的价格，用户可以拨打苹果官方热线，要求退还之间的差额，或者换取低折扣额。

对于此次苹果产品降价，有网友表示“便宜成这样了，不再是我眼中的高端手机了”，也有人认为，苹果产品价格可以再理性点，否则“还是卖不动。”

虽然苹果没有明确表示，这次价格下调是因为增值税的降低，但近期中国政府宣布，4月1日起将制造业等行业16%增值税率降至13%、交通运输和建筑等行业10%增值税率降至9%。所以，业内分析本次苹果此次价格下调与4月1日税率下调有关。

此前，2018年5月1日，由于增值税从17%降至16%，苹果产品价格也进行了小幅下降。