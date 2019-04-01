中国债券本月起被纳入彭博巴克莱全球综合指数。国际货币基金组织（IMF）驻华首席代表席睿德认为，这将吸引外国投资者增加购买中国债券，推动海外资金流入中国市场。

据新华社今天（4月1日）报道，彭博公司今年初确认，以人民币计价的中国国债和政策性银行债券从4月起被纳入彭博巴克莱全球综合指数，并在20个月内分步完成。被完全纳入全球综合指数后，以人民币计价的中国债券将成为这一指数内继以美元、欧元、日元计价之后的第四大货币债券。

席睿德在美国华盛顿接受新华社专访时说，中国债券纳入国际主要债券指数，将吸引外国投资者增加购买中国债券，推动海外资金流入中国市场，同时为全球投资者多元化资产配置提供了机遇，但也需要国内外决策者和投资者更好地了解中国债券市场的独特结构、投资机遇和发展未来。

席睿德指出，中国领导层非常重视金融改革和债券市场开放，中国政府已加快债券市场开放领域的改革，通过“债券通”等渠道为境外投资者到中国债券市场投资提供便利。他认为，中国债券市场的发展未来也与更广泛的改革议程紧密相连，包括加强公司治理、改革国有企业、完善货币和汇率政策框架、改善沟通策略等。

席睿德称，近年来中国人民银行通过更频繁举办新闻发布会等形式加强了与市场沟通，获得国际金融市场认可，也促进了中国债券市场发展。

席睿德也认为，随着“一带一路”倡议的推进，促进区域贸易、金融合作和基础设施融资的需求上升，中国债券市场也面临新的发展机遇。他说，许多企业已通过在中国在岸和离岸债券市场发行人民币债券为“一带一路”项目融资，他预计这一趋势将继续发展。