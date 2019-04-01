【图集】李克强同新西兰总理阿德恩举行会谈

据中国政府网发布的消息，中国国务院总理李克强今天（1日）上午在人民大会堂同新西兰总理阿德恩举行会谈。

李克强再次就新西兰前不久发生严重枪击事件造成重大人员伤亡向阿德恩表示诚挚慰问。阿德恩表示感谢。

李克强表示，中新关系保持平稳发展势头。双方秉持相互尊重、平等相待精神，不断增进政治互信，深化务实合作，扩大人文交流，寻找双方利益的最大公约数，推动中新全面战略伙伴关系不断向前发展。这不仅符合两国人民的根本利益，也有利于亚太地区的和平、稳定与繁荣。

李克强指出，中新合作一直走在中国同西方国家的前列，当前面临新的机遇。我们愿将“一带一路”倡议同新方发展战略对接，开拓思路、挖掘潜力，推动两国经贸合作发展，做大合作蛋糕。要为双方企业相互投资营造公平、公正、透明、便利、非歧视的营商环境。加快推进双边自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作换挡升级。深化农牧业、财政、金融、税务、基础设施建设等领域合作，扩大旅游合作和人文交流。

阿德恩表示，新方高度重视新中关系。新西兰是西方国家中最早同新中国建交、最早同中方签署自贸协定的国家之一，坚定奉行一个中国政策。新方欢迎中国企业赴新投资，将为各国企业提供良好营商环境，不会歧视任何国家的任何企业。新方有独立自主的外交传统，在重大问题上将独立作出符合本国利益的决定。新方愿同中方加快工作节奏，推进自贸协定升级谈判，加强在应对气候变化、改革多边贸易体制问题上的合作，共同维护国际秩序和基于规则的多边贸易体制。

双方还就共同关心的国际地区问题交换了意见。

会谈后，两国总理共同见证双方税务、农业、财政金融、科研等领域合作协议的签署。双方发表了中新领导人关于气候变化问题的声明。会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为阿德恩举行欢迎仪式。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰出席有关活动。

阿德恩今天（1日）向媒体表示，她希望就新西兰情报机构拒绝华为在该国建设5G移动网络一事，与北京当局进行对话。

据路透社报道，阿德恩自星期天启程对中国进行一天访问，这是她上任以来首次访华。她今天也将与中国国家主席习近平会面。