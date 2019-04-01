陆委会主委：凌友诗两岸言论绝对是“叛国罪”

对于台籍政协委员凌友诗发表的两岸言论，陆委会主委陈明通今天（4月1日）回应时说，这绝对是“叛国罪”，并已经推动国安法修法。陈明通也称，有些人享受中国大陆对台措施后立场改变，质问到底要拜佛祖还是顾肚子，并称如果只为了物质温饱，跟猪狗没两样。

据台湾《联合报》报道，对于凌友诗在公开场合说中华人民共和国是中国的唯一合法政府，10年内要统治台湾，陈明通在接受电台专访时称这显然是“叛国罪”，不过由于台湾的国安法中，“外患罪”是指“外国”，而两岸人民关系条例中，不把大陆认为是“外国”。陈明通称，如今国安法要修法为“敌方”，“敌方”要消灭台湾当局是“叛国罪”。 “但国安法修法仍躺在立法院，让人不安”。政府面对这种情况，没有法律能去判刑，只有罚款，现在希望能积极推动修法。

陈明通说，“大陆不只要把中南海变内海，甚至对台海也要变内海”，并称国际间已有反弹声浪，美日都不同意，大陆要成为亚洲霸权，用独裁体制对付其他国家或地区，对人类文明是一个挑战。他说，台湾当局反对的是大陆当局，不是当地13亿人民。

陈明通也说，有些人享受大陆对台措施，立场就变了，到底要“拜佛祖还是顾肚子？”他认为，信仰精神生活要坚定，如果只为了温饱，跟猪狗没两样。