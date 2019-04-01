胡锡进：不应用“告密”标签抹黑高校管理

中国高校教师近期频频因学生举报而被整肃，被整肃的学者包括：北京师范大学副教授史杰鹏、贵州大学教授杨绍政、厦门大学教授尤盛东、北京建筑工业大学教授许传青、中南财经政法大学副教授翟桔红、以及重庆师范大学商贸学院副教授谭松等。这些案例都是由学生向院校当局报告或“告密”的。这些学生包括大学中的“学生观察员”、中共党团积极分子等，中国学者尤其是社科人文类的教席，被视为“高危职业”。

官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨天（31日）在他的微博上对此发表言论。他认为，课堂是公共领域，老师在课堂的授课内容应该是经得起拿到更大范围去审视的。老师不该有要求学生为他所说的话进行“保密”的心态。当然，课堂的范围小一些，一些话可以说得更直率，与大庭广众乃至上电视会有分寸上的差异，但课堂不能成为政治和伦理上的“隐秘讲习所”。

胡锡进表示，学生对老师的授课内容持反对意见，有权利以任何方式表达出来。老师鼓励学生当场提出异议，或者在授课结束后向老师当面探讨。在老师拒绝探讨的情况下，学生有权利向校方投诉，这样的投诉不属于“告密”。

胡锡进强调，最重要的是学校的态度。老师正常的学术发挥，应当有广阔的空间。有学生不满并且投诉时，校方应当与老师做沟通，帮着老师与学生相互理解，促进课堂的活跃与和谐。如果老师的授课确实存在问题，应当予以指出，帮其改进。他认为，高校里学生对老师的投诉情况，都以类似的沟通形式得到了化解。

他指出，近来高校极个别的教师受到了停课等处理，他们的情况都是很特殊的。他们在社会上的公开发言就很激进、极端，可以想见他们在讲台上授课会是什么样子。他们受到处分不太可能仅仅是有学生“告密”而导致的。

胡锡进表示，支持不应鼓励“告密”的道德呼吁。在生活中出于自私目的而“告密”的人一直受到鄙视，而且实际上他们极少有能够因此而获利的，他们绝大多数都是生活和工作的失败者。

他认为，“告密”与客观反映情况在形式上有类似，比如都是匿名举报信，有些是正义的，但也有不少是自私的泄愤，甚至有的是恶意造谣中伤。很少有干部没有遭到过匿名举报，他们有些被告倒了，但有很多能够证明自己的清白。无论在什么地方，现在都更鼓励实名举报。

胡锡进指出，用“告密”来定义所有学生向校方反映对老师的不满，是不合适的。具体的情况应当具体分析。近来“告密”一词在网上走热，针对的基本都是极个别自由派教师受到处分的情况，这个词在当下有政治抹黑高校管理的特殊含义。

胡锡进总结道，大学应当保持思想的活跃，对学术上的各种见解尽量给予宽容，同时大学又必须是培养爱国知识分子和帮助全社会构建正能量的地方。自由派的知识分子如何在大学里找准自己的位置，贡献建设性，是值得认真探讨的。在这方面他们切忌任性，随意宣称西方大学里可以如何如何，实际上西方大学有它们自己严厉的政治要求。