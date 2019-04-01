陆委会主委称只顾填饱肚子如同禽兽 韩国瑜批：书读到狗肚子里吗

陆委会主委陈明通今天（4月1日）称，如果只顾肚子吃饱，不顾主权，跟禽兽没两样。这番言论看似暗批韩国瑜的港澳深厦之旅。韩国瑜之后回应时称，民进党执政三年，没有全心为台湾人民谋福利才像禽兽，并称陈明通用“禽兽”来形容高雄拼经济的努力，斥责陈明通“你的书是读到狗的肚子里面了吗”。

综合台湾《联合报》和中时电子报报道，陈明通也称，有些人享受中国大陆对台措施后立场改变，质问到底要拜佛祖还是顾肚子，并称如果只为了物质温饱，跟猪狗没两样。

韩国瑜之后被问到陈明通“跟禽兽没两样”的言论时，情绪相当激动。韩国瑜反指，一个政治人物、政党得到了选民的选票，手上拿到了全力，不一心一意为人民打拼、不为人民谋求最高福祉。这个政党、政治人物自己吃香喝辣、能捞就捞、能贪就贪，这样子才像禽兽。

韩国瑜说，“莫忘世上苦人多”，并称民进党执政这三年来，台湾过苦日子的人太多了，民进党根本没办法帮人民过好日子。陈明通堂堂陆委会主委，应该面对他所属的政党到底有没有给人民带来福利，以及有没有让台湾人民觉得幸福感。

韩国瑜称，如今两岸低荡、国际处境困难、赚钱困难，包括劳工、军公教、企业家、农渔民都在哀嚎，并质问：“陈明通你眼睛瞎了吗？讲禽兽不如是什么意思？民进党执政对得起台湾人民吗？”

韩国瑜也说，他受高雄市民将近90万票委托，必须全力为高市经济打拼，高雄未来不会再有敌人，全部都是朋友，每条路都要通，这是他为高雄市设计的，他在执行这个目标。他质问，陈明通用这么恶毒的字眼形容，有何含义。

韩国瑜称，知识份子读了书，心偏掉了，陈明通先前来高雄拜访，“前面软不溜丢，也认同我们的作法，后面紧箍咒一念，开始对我严查严办，把知识拿来维护他的官位，昧着良心讲话，你的书是读到狗的肚子里面了吗”。