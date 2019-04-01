【四川凉山森林火灾 】26具尸体被寻获 雷击为主因

中国四川省凉山州木里县境内前天（3月30日）发生森林火灾，有30名消防和扑灭人员失踪，目前已被寻获的遗体有26具。四川省林业和草原局也称，雷击是这场火灾的主因。

据中国应急管理部在微博发布的消息，这场火灾发生在3月30日傍晚5时。消息称，31日下午，四川森林消防总队凉山州支队指战员和地方扑火队员共689人在海拔4000余米的原始森林展开扑救。

当局称，在扑火行动中，受风力风向突变影响，突发林火爆燃，瞬间形成巨大火球，在现场的扑火人员紧急避险，但27名森林消防指战员和三名地方扑火人员失联。

消息也称，险情发生后，党中央、国务院高度重视，中共中央总书记习近平作出重要批示，中央政治局常委、国务院总理李克强也作出指示要求。四川省委省政府、应急管理部和森林消防局第一时间组织力量展开搜救。

当局公布，截止目前，搜寻到26具遗体，其余失联人员目前仍在紧张搜救中。应急管理部工作组已到达现场指导开展搜救、善后及灭火等工作。

解放军报社西部战区分社则在微信公众号上称，已经与失联的2名扑火人员取得联系。

中国封面新闻报道，四川省林业和草原局早前向省委省政府的紧急报告显示，火灾系雷击引起。

这份紧急报告显示，火灾系雷击引起，初期过火面积约2公顷，暂未对居民形成威胁。火场海拔约3600米，地形复杂，坡陡谷深，属无人区，通讯不畅，没有重要设施。31日，火场晴间多云，风力5至6级，风向不定。

报道也称，木里县森林草原防火指挥部总指挥长、县委副书记、县长伍松等坐镇前线指挥部。伍松昨晚从前线指挥部来电称，当天傍晚6时许，火场火势突然增强，有30名扑火人员失联。