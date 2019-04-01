台3月制造业PMI萎缩但续扬 中经院：最坏情况或已过去

台湾的中华经济研究院今天（4月1日）公布，台湾3月经季调的制造业采购经理人指数（PMI）为48.8%，连续五个月呈现紧缩，但指数较上月续扬0.5个百分点。中经院称，最坏情况可能已经过去，厂商对未来展望指数是去年9月以来首次扩张。

据台湾联合新闻网报道，中经院院长陈思宽说，PMI虽已连续5个月呈现紧缩，但紧缩速度从去年12月开始已经有减缓趋势，今年3月指数持续上扬0.5个百分点，厂商对未来六个月展望指数也大幅上升9.2个百分点，来到52.1%，是去年9月以来首次呈现扩张态势，大部分业者认为市场上保守观望气氛逐渐消失。

中研院经济所长简锦汉指出，去年底至今年初景气非常悲观，但目前看来最坏的情况可能已经过去，主因全球景气预估快落底，加上台湾厂商把握5G、车联网等新发展、新产品，带动对未来预期及生产水准；陈思宽也说，制造业者导入新技术、新产品，有望持续推升下半年景气回温。

2月非制造业经理人指数（NMI）则回升5.5个百分点，来到53.3%，中断连续两个月紧缩。陈思宽解释，住宿、餐饮、营建业都有表示景气的确较去年下半年好，订单也有陆续增加趋势，但仍未到需求畅旺程度，对未来景气呈现保守持平态度。

全体非制造业的未来六个月展望指数3月续扬2.9个百分点至48.7%，虽然是连续九个月呈现紧缩，但是去年7月以来最慢紧缩速度。