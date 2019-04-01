习近平：中国支持企业赴新西兰投资 对方也应为中企提供公平等营商环境

据中国央视报道，中国国家主席习近平今天（4月1日）在人民大会堂会见新西兰总理阿德恩时指出，中国愿和新西兰共同努力，推动两国关系继续“领跑”中国同西方国家关系。他也说，中国愿继续支持有实力的企业赴新西兰投资，新西兰也应为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

全文如下：

1日，国家主席习近平在人民大会堂会见新西兰总理阿德恩。

习近平就新西兰不久前发生严重枪击事件再次向新方表示诚挚慰问。习近平指出，总理女士在国内面临特殊重要议程的情况下专程来华访问，充分体现了你本人和新西兰政府对中新关系的高度重视。中国历来把新西兰视为真诚朋友和合作伙伴。建交47年来，中新关系一直走在中国同西方发达国家关系前列，创造了多项“第一”。当前，两国关系发展面临新的形势。双方要坚持互信互利原则，不断丰富中新全面战略伙伴关系内涵，推动两国关系百尺竿头、更进一步。中方愿和新方共同努力，推动中新关系继续“领跑”中国同西方国家关系。

习近平强调，新形势下，双方要加深相互了解和信任，秉持开放包容、求同存异精神，尊重彼此核心利益和重大关切。要拓展务实合作，中方愿继续支持有实力的企业赴新投资，新方也应为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。要加快推进双边自贸协定升级谈判，不断深化两国经贸关系。中方欢迎新西兰积极参与“一带一路”建设。要加强在国际事务中的合作，共同推动建设开放型世界经济，维护多边主义和多边贸易体制。中方重视应对气候变化挑战，愿同新方一道，共同推动太平洋岛国可持续发展。要筑牢中新关系的社会基础，进一步加强两国教育、文化、科技等领域交流合作，办好2019“中新旅游年”，开展青少年交流，让中新友好深入人心、薪火相传。

阿德恩感谢习近平主席就新西兰发生严重枪击事件表达慰问，并对不久前中国江苏响水化工厂重大事故造成人员伤亡表示慰问。阿德恩表示，新中友好源远流长，两国关系非常重要，合作领域广泛。新方高度重视发展对华关系，对新西兰在发展对华关系方面多次“领跑”感到自豪。我赞同习主席对两国关系的评价，期待通过此访加强新中全面战略伙伴关系，深化两国经贸合作和人文交流。我愿重申，新西兰坚持一个中国政策。新西兰奉行独立自主的外交政策，坚定支持多边主义，支持自由贸易，很早就支持“一带一路”倡议，参加亚洲基础设施投资银行。新西兰将派高级别代表团来华出席即将举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，深化共建“一带一路”合作。新方愿就应对气候变化等重大国际问题密切同中方的协调配合。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。