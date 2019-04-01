习近平：希望美国同中国相向而行 为世界提供更多稳定性和可预期性

中国国家主席习近平今天（4月1日）在人民大会堂会见“元老会”代表团时谈及中美关系。习近平说，希望美国同中国相向而行，管控分歧，拓展合作，共同发展以协商、合作、稳定为基调的中美关系，为世界提供更多稳定性和可预期性。

全文如下：

国家主席习近平1日在人民大会堂会见“元老会”代表团。

习近平指出，世界正处于百年未有之大变局。国际合作的前景、全球性挑战的出路、人类社会的未来，引起越来越多有识之士的思考。我们主张，要树立人类命运共同体意识，建设好、呵护好人类共有的地球家园。对人类长远未来，各国都承担着一份责任。中国是一个发展中大国，但我们不回避应尽的国际责任。中国谋求合作共赢，在实现自身发展的同时帮助广大发展中国家谋求共同进步。中国始终奉行正确义利观，在自身还很贫穷的时候就给予了非洲国家无私帮助。我们提出“一带一路”合作倡议，就是为了与各国实现互利共赢。

习近平指出，当前单边主义的冲击让许多国家都感到压力和担忧。但是，国际社会支持多边主义的声音仍然是主导力量。要确保既有多边进程不停顿，已经取得的成果不倒退。中国继续致力于维护国际核不扩散体系、加强应对气候变化国际合作等多边议程。中国对多边机构改革一向持开放态度，主张由各国共同商量，按照公认的规则，照顾各方的合理关切，并且符合绝大多数国家的共同利益。

习近平强调，中国提出“一带一路”倡议，是对多边主义和国际合作的重要贡献。5年多来，中国同各国秉持共商共建共享理念，探索合作思路，创新合作模式，丰富了新形势下多边主义的实践。

习近平强调，大国关系事关全球战略稳定，大国肩上都承担着特殊责任。中国致力于推进大国协调合作，期待大国和睦相处，不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。中美关系是全世界最重要的双边关系之一。希望美方同中方相向而行，管控分歧，拓展合作，共同发展以协商、合作、稳定为基调的中美关系，为世界提供更多稳定性和可预期性。

习近平强调，今年是中华人民共和国成立70周年。坚持中国共产党领导，是中国人民的历史选择。70年来，中国共产党领导中国人民持续奋斗，各方面都取得了巨大成就。同时，我们坚持不断完善自己的发展道路，并正为实现“两个一百年”奋斗目标而不懈努力。中国把自己的事情办好了，对世界而言就是贡献。

“元老会”主席、爱尔兰前总统鲁滨逊，“元老会”副主席、联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文，墨西哥前总统塞迪略代表“元老会”代表团先后发言。他们首先祝贺中华人民共和国成立70周年以及中国经济社会发展取得的巨大成就，高度评价中方的环保、脱贫和民族工作。他们表示，在多边主义面临挑战的严峻时刻，中国发挥着负责任的建设性作用。中国始终坚持《联合国宪章》的宗旨和原则，积极帮助非洲的和平与发展事业。习近平主席在国际场合的一系列重要讲话向国际社会发出了积极信息。我们要坚定维护以联合国为核心的多边体系，加强在国际和地区安全、应对气候变化等领域的多边合作，期待着中国继续发挥领导作用。

杨洁篪、王毅等参加会见。

“元老会”由南非前总统曼德拉倡议于2007年7月成立，由各国前政要和重要国际组织前负责人组成，宗旨是推动对话解决冲突、贫困、疾病等全球性问题。