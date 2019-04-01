港富豪对修订逃犯条例提出司法覆核申请 学者不认为会轻易获批准

香港富豪、华人置业前主席刘銮雄在新修订《逃犯条例》草案在立法会首读前，向高等法院入禀寻求司法覆核申请许可。不过，有学者认为，覆核申请不会轻易获得批准。

香港《大公报》曾报道，澳门初级法院2014年3月就前香港华人置业主席刘銮雄、商人罗杰承涉嫌贿赂澳门前运输工务司长欧文龙案宣判，裁定两人行贿与洗钱罪成立。刘銮雄先后向澳门中级和终审法院提出上诉，不过全都被驳回。

据了解，案件在初级法院开审时，刘銮雄一直没有出庭应讯。

综合法新社和香港电台今天（4月1日）报道，由于港澳两地之间没有引渡协议，刘銮雄无需面对可能被香港当局遣送至澳门服刑的情况。

入禀状称，刘銮雄与这次修例有直接法律关系，并且提出三个理据。

刘銮雄要求法庭裁定，将他引渡至澳门的做法，违反《香港人权法案条例》关于保障被告人有出庭受审和答辩权利的相关条文。

入禀状指出，刘銮雄患重病，才不自愿地缺席在澳门整个审讯过程，但澳门法院仍然继续审讯。刘銮雄一方认为，审讯和定罪根本不公平，如果日后将他移交至澳门，将面对当地“公然否定公义”的风险，但强调并非去质疑这次修例，而是有实际需要保障刘銮雄的安全。

入禀状也提到，保安局提出的修订设有追溯力，要求法庭裁定任何在修例生效前被定罪的人士都不应该安排移交，否则显然有不公平之处，并带来即时和不可逆转的破坏，目前刘銮雄除了可以留在香港，也建立个人和家庭生活，形容如果修例通过后，刘銮雄将活在乌云下。

入禀状也要求法庭裁定，行政长官有酌情权发出证书启动移交程序，违反《基本法》、《人权法》保障人身安全、免被递解出境等相关原则，因为引渡过程涉及拘捕和拘留等程序，但草案没有列明特首的权限。

香港大学法律学院首席讲师张达明表示，根据普通法案例，除非有好特别的情况，例如申请人可以说服法庭，条例违反《基本法》，否则法庭不会轻易在法例通过前，批准司法覆核。

至于修订条例后，有关追溯力问题，张达明说，引渡条例的修订，不涉及将本身无犯法的行为变成犯法，只是将一些犯法行为，由以往无法引渡，变成可以引渡，因此并不涉及违反刑事案无追溯力的规定。