学生在成绩等有很明显的提升 贵州学校送奔驰轿车奖励老师

中国贵州一所学校为奖励老师，上个月29日送出了一辆德国名牌豪华轿车。学校副校长解释，这名老师这是要所带的学生在学习成绩等方面都有很明显的提升，送豪华轿车是要鼓励老师认真工作。

据中国《北京青年报》报道，贵州兴义的顶兴学校当天举办了一场颁奖典礼。一位老师就在典礼上获得一辆奔驰（马赛地）轿车。消息传到网上后，不少网民笑称，又是别人家的学校，还评论说“学校还招人吗？”

据了解，贵州这所学校为民办学校。4月1日，学校副校长苏卫华介绍，拿到奔驰轿车奖励的老师获得的是学校设立的最高荣誉奖，今年是第一年设立，预计每年会颁发一次。

苏卫华说，获赠奔驰的老师是高二年级主任，主抓教学工作。之所以颁给这位老师，是因为在她带的这拨学生中，学生在学习习惯的养成、学习成绩的提升等方面都有大幅度变化，“我们的学生很多都是没有被重点中学录取的，但是在期末统考中，学生成绩还超过了重点学校的学生”。苏卫华称，除了成绩以外，学生在文体方面也都有优异的成绩，所以综合考虑才最终评出获奖人。

苏卫华称，此次给老师奖励的奔驰价值25万元（人民币，下同，约5万新元）。除了奔驰以外，学校也会给优秀教师提高年薪至35万元以上，退休教师每年还有8万8000元的奖金，也可以到高级疗养院疗养。

据苏卫华介绍，学校创办至今已有35年的时间，现在仍处于不断建设之中，资金基本都用在建设投资上了，而之所以还要给老师奖励奔驰等，是从精神和物质两方面来考量，“就算经济不是特别富裕，我们还要买车，一个是解决交通工具问题，另外我们觉得老师确实为孩子的变化起到了很大作用，作出了很大的贡献，所以会不惜代价给这样一个奖，并不是我们有很多钱。”

报道也称，老师要拿到学校的奖励，标准也比较高。苏卫华说，2018年学校评出了两名优秀教师和38名骨干教师，这些教师工资会比别人高一部分，但是条件是学生的满意度要更高，只有达到相关标准才会拿到更高的工资。

学校给老师奖励奔驰的消息在网上引发热议后，除了有部分网民表达了对此的羡慕之外，也有网友提出，奖励奔驰是否会导致老师互相攀比。对此，苏卫华回应称，任何事情都有正面和负面的两面性，要看哪方面是起到更大的作用。苏卫华说：“我们做这样的奖励，老师也会认真工作，甚至可以带动整个教育的发展，而教育质量的提升，最终受益的还是学生，所以出发点和落脚点都是为了学生的发展。”