学者：大陆战机逾越海峡中线将成两岸“新现状”

（早报讯）中国大陆解放军战机星期天（31日）越过台海中线引起台湾强烈反弹。分析认为，由于民进党政府的“抗中”言行持续升温，美国挺台动作也不断加码，令深感不悦的北京打破两岸军方多年来互不逾越中线的默契，对形势发展做出强硬回应。

但受访学者指出，随着台湾总统大选的脚步靠近，大陆方面将拿捏好分寸，不让局势失控，而是维持斗而不破的态势，避免为民进党“反辅选”。

大陆两架歼-11型战机星期天早上11时在澎湖群岛西南方，飞越台海中线，引发台湾岛内紧张。台湾媒体报道，解放军战机当时距离台湾本岛约185公里。台湾军方旋即派出已在空中侦巡的“经国号”战机赶往拦截，并下令嘉义基地四架F-16型战机紧急起飞。但陆方军机未如过往案例一样，在警告后立刻西返，而是在中线偏东空域逗留10分钟，再飞返中线以西空域。

虽然双方过程中未出现不友善动作，但媒体指出，台海中线旁的M503民用航线异常冷清，专家研判北京当局应有提早告知民航班机远离这条航线，证明解放军跨越中线是蓄意行为。

由于情况罕见，台湾国防部当晚8时许公开证实这起事件后，总统府、外交部和大陆委员会相继发声明严厉谴责北京。在外界看来正试图以“恐中牌”和“主权牌”拼连任的总统蔡英文，星期一出席军方活动时借机警告对岸，“不要刻意挑衅，不要制造事端，不要试图破坏台海现状”，“国土我们一寸不让”。她周一也召集国家安全会议，指示军方第一时间强势驱离蓄意越过中线的挑衅行为。

然而，对岸星期一又派遣三架架军机，包括两架轰-6K型轰炸机，经由日本宫古海峡飞往太平洋进行远海长训，被台湾视为再次挑衅。

尽管北京至今未对事件正式回应，人民日报社旗下《环球日报》发表社评指出，倘若相关消息属实，解放军这样做“是对台湾当局的严正警告，也是对美方近来频频在台海方向搞各种动作的清晰回应”。

社评写道：“如果台湾当局和美方的挑衅变本加厉，大陆海空军很可能彻底不再理会所谓中线，将整个台湾海峡作为解放军的行动区域。而且根据形势的变化，不排除解放军会有更进一步的行动出台。”

随着台美将在今年4月10日纪念规范台美关系的美国国内法《台湾关系法》立法40周年，双方互动日益频繁，包括美方过去三个月每月至少一次派出船舰通过台海。此外，仍与北京进行贸易谈判的美国特朗普政府，不但准备对台售出包含F-16V型战机在内的新一轮军备，其高层官员如国务卿蓬佩奥最近都发表挺台言论，引大陆不满。

美国在台协会星期一表示，北京试图片面改变现状，破坏区域和平架构是有害的，吁北京停止强制胁迫手段，恢复与台湾政府对话。

尽管台海再现波澜，台湾政治大学国际关系研究中心研究院严震生受访认为，一直游走在“冲突边缘”的北京不会让局势失控。他说：“中共必须在台湾、南海议题上向美国表达坚定立场，但又不希望在太靠近台湾选举的时候，被炒作成一个对它不利的话题。估计今年下半年中共的举动不会太多。”

前国防部副部长杨念祖则向《联合早报》分析，陆方逾越海峡中线“很明确”将成为台海未来的“新现状”，但这符合北京软硬兼施的对台两手策略。他相信台海双方不会擦枪走火，“北京还是会遵守和平统一的原则”。（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）