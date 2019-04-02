国美深夜澄清：从未收到有关黄光裕出狱的任何通知

针对“黄光裕明年出狱”的说法，国美零售终于出面辟谣。

据澎湃新闻报道，4月1日深夜，国美零售发布澄清公告称，公司从未从任何渠道收到有关黄光裕出狱的任何通知，有关黄光裕获释的任何资料仅以有关司法机构或公司作出的正式公告为依据。

早些时候，国美通讯和山东金泰也发布了相关澄清公告。

4月1日下午，黄光裕提前出狱的消息闹得沸沸扬扬。当天下午2时许，有报道称，国美零售投资关系总监李虹4月1日在香港向媒体透露，国美零售创始人黄光裕将于明年出狱回归，“我们一直向他汇报战略转型的进展，他回归后可能会进度更快。” 但不到一小时，李虹就再向媒体辟谣，表示“媒体听错了，黄光裕2021年出狱，没有变化”。

关于黄光裕出狱的一点点风吹草动都会引发舆论和市场关切，当日，受到黄光裕“明年出狱”的消息影响，国美系上市公司股价集体异动，国美通讯、中关村、山东金泰陆续涨停。港股国美零售盘中一度涨20%。

2010年5月，国美电器创始人黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪数罪并罚，被判处有期徒刑14年，同时被判罚金人民币6亿元，没收个人财产2亿元。黄光裕目前已服刑超过10年，目前仍在羁押中，因表现良好获减刑21个月，其应执行刑期至2021年2月。