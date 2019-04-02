朝鲜半岛再次成为美中俄博弈的阵地

（早报讯）最新研究显示，朝鲜半岛正逐渐成为中俄两国与美国为主导的西方阵营博弈的前沿阵地。朝鲜半岛去核问题在相当长的一段时间内，将很难摆脱中国与俄罗斯的影响。

美国之音报道，美国亚洲研究国家局周一（1日）发布的研究报告指出，中俄两国近年来都对西方的地缘政治制约感到不满，因此在关键的地区战略议题上的立场愈发一致，朝鲜半岛就再次成为东西方博弈的战场。

一个典型就是朝核危机爆发后，北京方面提出的双轨制解决方法，即建立和平机制（可能包括美国撤军）和朝鲜半岛去核齐头并进，已经获得俄罗斯的支持，而且愈发受欢迎。这就对美国的战略意图构成了强力挑战。

研究员维什尼克（Elizabeth Wishnick）在报告中解释，中俄两国在朝鲜去核问题上有着不同的利益考虑，比如两国反对韩国部署美国“萨德”防空导弹系统的态度就有程度差别；中国更多考虑安全利益，俄罗斯则完全是在寻求经济发展的机会，维护大国形象。

不过，双方在朝鲜去核问题上依然存在共同利益，都是为了降低朝鲜半岛的紧张局势，提升自身的影响力，乃至最终瓦解美国与韩国之间的联盟，逐渐消除美国对朝鲜半岛的影响。

为了实现这个最终目标，中俄在解决朝核问题上的立场相当灵活，都支持“双冻结”的过渡方案，即朝鲜冻结核武试验，美韩冻结联合军演等。这种新的结盟是美国东北亚政策面临的一个巨大障碍。