蓝营启动“非正式沟通” 吴敦义10日前见韩国瑜、朱立伦、王金平

为化解基层对2020总统初选焦虑，国民党昨天（1日）表示，主席吴敦义将在10日之前，分别安排与高雄市长韩国瑜，以及已表态参与初选的国民党立委王金平和新北市前市长朱立伦会面，启动“非正式沟通”，届时副主席郝龙斌、党秘书长曾永权及提名小组成员亦将随行。

据联合新闻网报道，吴敦义会晤韩、王、朱，是否涉及修改初选办法等程序性问题？国民党组发会主委李哲华强调“不会”，初选办法由中常会订定，要修改办法也要经中常会修正，现在都是一些互动上的问题，属“非正式沟通”，并非法定或是初选协调。

吴敦义昨受访表示，与韩国瑜“已经有一点默契”，但他不能订时间，因为还要再联系。同时也会安排时间与王金平、朱立伦会谈，已确定这个原则。外传鸿海董事长郭台铭可能参选总统？吴敦义说，他没听到什么，所以无法表示看法。

朱立伦对与党主席吴敦义会面一事表示，尊重吴敦义的时间，他随时都可以。至于见面要谈什么，朱立伦认为，最重要是要清楚表达，“如果要征召高雄市长韩国瑜就大方征召，我们全力支持，如果要初选就公平初选，我全力以赴。”

国民党规画十日在中常会通过党内总统初选作业时程与要点，韩国瑜也预计十日访美。在正式确定初选要点前，吴敦义与其团队将亲自向有意参选总统的党内同志说明作业要点及内容。李哲华说，基本上跟四年前一样是“七三制”，但有意参选总统者，可能认为还没送中常会就还未定案。

李哲华表示，对于是否会面也要考虑客观环境的变化，如果今天韩国瑜谈话的态度很明确，就是认为吴敦义不用去找他，那主席还要去见他吗？

国民党副发言人黄心华也说，过去吴敦义就已在中常会确认初选为七成民调、三成党员投票，并提到若涉及相关初选办法的修改，也是要到下一次（2024年）才会实行。