云南一建隧道发生疑似瓦斯事故 致两死两伤五失联

云南省昭通市威信县人民政府新闻办公室今天（2日）晨通报称，1日晚8点左右，宜毕高速在建项目威信段罗布镇簸箕村扎西隧道发生一起疑似瓦斯灾害事故。目前，事故已造成两人死亡、五人失联，同时还造成隧道外附近两人受轻伤。

据中新社报道，事故发生后，昭通市、威信县立即启动应急预案，市、县应急管理、消防、公安、医疗等部门立即赶赴现场展开救援。云南省委、省政府领导相继做出批示，要求全力搜救失联人员，做好伤者救治和遇难者善后工作，并查清事故原因。

目前，搜救工作正加紧进行，事故原因正在进一步调查中。