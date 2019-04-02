中国民营航天第二发失败原因公布

针对运载火箭发射失利一事，“零壹空间”昨天（1日）在微信公众号上发文回应称，经过数据判读和分析，目前初步确定原因是箭上速率陀螺在火箭飞行45.68秒后出现故障，导致火箭姿态发散。

观察者网整理报道，3月27日下午5时39分，零壹空间OS-M运载火箭点火发射，火箭一级飞行正常，一二级分离正常。一二级分离后，火箭姿态失稳，发射失利，未能完成发射任务，各级残骸均落在安全区内。

“零壹空间”表示：“对于本次发射任务的失利，我们感到非常遗憾和惋惜，同时衷心感谢这个时代给了我们民营企业探索与尝试的机会，也感谢社会各界一直以来对零壹的支持和鼓励。”

后续，零壹团队将全面落实故障改进措施，优化火箭性能，更好地开展OS-M系列运载火箭研制生产工作。同时，零壹也将协助客户迅速启动卫星的相关理赔工作。

“零壹空间”官网介绍，OS-M运载火箭为四级固体发动机串联运载火箭，是零壹空间OS-M系列运载火箭的首型产品，自研率超过90%。火箭全长19m，起飞重量20t。M系列火箭高度可达200km-1000km，能将所携带的航天器送入太空运行轨道。

而在2018年10月，蓝箭航天在酒泉卫星发射中心发射中国首枚民营运载火箭朱雀一号时失利，三级出现异常，搭载卫星未能入轨。

对此，上海交通大学航空航天学院常务副院长吴树范曾评价道：“蓝箭航天毕竟是一个刚成立三年的新公司，虽然最后发射不理想，但现在回过头来看，‘朱雀一号’的发射还是基本成功的，它走完了80%以上的路。比起Space X第一次发射在起飞25秒后失控，蓝箭航天第一次发射就迈出了三步跳，成功完成了第一级、第二级和整流罩的分离，实现了第三极的顺利点火和前期加速飞行。”

《华尔街日报》在去年11月11日报道称，目前中国已有约80家商业航天技术初创公司，正在大胆地与美国SpaceX等公司竞争，希望从航天市场分一杯羹。文章援引观点称：“三年前，没人能想象中国民营企业可以做这件事，如今，中国的民营企业已经变得十分强大。”