香港前警务处长曾伟雄任国家禁毒委副主任

香港前警务处处长曾伟雄获委任为中国国家禁毒委员会新任副主任，他昨天(1日)以该身份与中国公安部常务副部长王小洪会面。

据星岛日报报道，王小洪指，曾伟雄在担任香港警务处处长期间，在打击犯罪、保护香港民众安全方面作出了特殊贡献，希望他利用职业所长，继续为国家禁毒事业做出贡献。

王小洪指出，中国政府历来高度重视禁毒工作，坚决打击各类毒品犯罪。他表示，今年是林则徐虎门销烟180周年，上海万国禁烟会召开110周年；当前国际毒品形势仍然严峻，对世界安全稳定构成严重威胁。

王小洪称，国家禁毒委员会研究决定增补曾伟雄为副主任，充分体现了中国政府和警方厉行禁毒的决心。他还说，曾伟雄在担任香港警务处处长期间，在打击犯罪、保护香港民众安全方面作出了特殊贡献，特别是在打击有组织犯罪中显示出了魄力和担当，希望曾伟雄利用职业所长，继续为国家禁毒事业做出贡献，为推进全球毒品共治贡献中国智慧和中国力量。

曾伟雄表示，中国曾经饱受毒品之害，当今世界又面临毒品威胁，对于担任国家禁毒委员会副主任倍感荣幸，责任重大，将全力以赴，认真履职，坚持走中国特色的毒品问题治理之路，为打赢新时代禁毒人民战争贡献力量。

另据香港电台报道，曾伟雄也认为，中央用人唯才，需要用人时，不会区分内地人或香港人，他相信以往担任执法人员时，参与国际交往、国际警务合作及缉毒工作的经验，可以贡献国家。