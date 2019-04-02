陈明通为“禽兽说”致歉 韩国瑜：希望一切过去

台湾陆委会主委陈明通今天（2日）为“禽兽说”的措辞不当公开致歉，高雄市长韩国瑜今天指出，这4个字太重了，而陈明通已道歉，他希望一切就过去。

据台湾《自由时报》报道，韩国瑜说，毕竟陈明通是中央部长，不晓得其他民众怎么想，但他觉得经济上较困苦的民众，还是会有一股气。希望大家从更宽广的角度来看，对于有人要求陈明通下台，韩国瑜回应尊重。

韩国瑜强调，事实上，这几年来台湾多数人过得真的很辛苦，且M型社会也越来越严重，很多意见表达都可以证明他讲的，所以他很希望台湾的经济赶快好起来，在这个过程，他的理念一而再、再而三来表述，只希望高雄市的未来可以大开大阖，大破大立，大步往前走。

他指出，所有人都是好朋友，都是要来往的、都要争取经济发展跟情感交流，这一点如果没有认知清楚，却一定要逼他戴一个小红帽，自然而然这些解释会比较偏狭，高市团队真的想为高雄冲出一条路。

陈明通昨天接受广播专访时指出，人不只是为了生活而已，人如果只求温饱，和猪狗禽兽有什么差别？被解读是暗讽日前到中国大陆争订单的韩国瑜，陈明通今天举行记者会道歉，表示措辞不是很恰当，引起一些人感觉不舒服，要跟大家说抱歉，他也澄清没有针对韩国瑜，也没有对任何拼经济的国人同胞有不敬意思。