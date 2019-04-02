曾批落马下属小副科为何胆大妄为 前党委书记不久后也被查

一位不久前落马的前党委书记被中国媒体披露，去年底称在一次警示教育动员大会上痛批两位落马的下属，今年初还称自己努力严守政治规矩，没想到过不久自己也被查。

据“政事儿”公众微信号报道，山西省纪委监委上个月30日发布消息称，山西忻州职业技术学院党委书记晋原平涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

去年12月，时任忻州职业技术学院党委书记的晋原平在一次警示教育动员大会上痛批两位落马的下属，说对这一案件，越是深入了解，越感到问题的严重，触目惊心、匪夷所思、不可想象。

他当时说作案时间长，整整三年，想想都令人可怕；范围大，不止涉事的两人，还牵扯了好多老师和学生，令人痛心，令人内疚；并称全院上下，整个表现的麻木不仁，任由其胡作非为。

晋原平要求，通过对整个案件发生过程的剖析，每个人都要进行六点深刻反思，包括一个小小的副科级干部，为何能如此胆大妄为，丧心病狂，甚至到了肆无忌惮的地步。

今年1月，晋原平在作个人年度述职报告时，自称作为党委书记，他努力严守政治规矩、党纪国法的底线，廉洁自律、廉洁从政。

他还列了五条，说明自己如何当“带头人”，包括不断增强自律意识，提高自身思想修养，严格遵守中央八项规定精神；对家人能严格要求，严以律己，没有奢侈浪费和高档娱乐场地和会所消费活动；还有不存在吃、拿、卡、要等违纪行为。

晋原平也曾在2月的一个巡视情况反馈会做了表态，说巡视情况反馈严肃指出了学院党委存在的一系列严重问题，对下一步整改工作指明了方向，并且呼吁为实现学院“晋北特色全省一流全国知名”的预定目标而努力奋斗。

距离此次表态不到两个月，他自己落马了，而这距他痛批两位落马下属也仅三个月的时间。

“政事儿”也披露，晋原平还是一名作家，擅长写官场反腐小说，曾获得山西省新世纪文学奖。