朱立伦面簿网络声量超越韩国瑜 居政治人物第一

高雄市长韩国瑜从去年参选后网络声量居高不下，但在本周的面簿政治人物的绩效统计排行部分，表态投入2020总统大选的前新北市长朱立伦谈论人数高达19万9400人，超越韩国瑜的19万5536人，独占鳌头。对此新北市议员叶元之认为，这是因为朱立伦最近开出“如果我当总统”直播，把总统参选回归到议题及政见的讨论，才能引起网友关注。

据中时电子报报道，以往的网络声量中，朱立伦的表现比和不少网红政治明星相较逊色不少，对此朱立伦曾表示，或许有网友认为炫一点才能拉高网路声量，但他认为现在的阶段“基本功要做好”。

但在面薄上一周的网络声量统计中，谈论朱立伦人数却增加为19万9400人，不仅较前一周大幅成长32.71％，朱立伦也以3864人数差距，超越高雄市长韩国瑜（19万5536人）、总统蔡英文（17万3385人）、台北市长柯文哲（12万3672人），成为上周政治人物讨论度最高者。

对此新北市议员叶元之表示，从整体数据来看，朱立伦的网络讨论声量大幅增加32.71％，韩国瑜同样也是增加，证明2人都受到网友的关心；至于朱立伦讨论人数出现大幅度的增加，他则归功于朱立伦推出一系列的“如果我当总统”直播。

叶元之指出，朱立伦在这一系列直播中，讨论了重启核四、两岸签订永久和平协议、NCC打压言论自由、确实执行死刑等议题，这一连串的政见议题也立刻引起了广泛讨论，尤其是骂NCC是箝制新闻自由的东厂，更是受到网友的广泛回应。

叶元之认为，朱立伦开直播讨论总统选举的政见议题的策略正确，即使在网络上面出现出不同的声音，但能够把整个总统选举回归到切中民眾意见、生活的政见议题讨论层面上，朱立伦的网路人气一定会越来越好。