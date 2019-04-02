罕见强势提醒造谣者后 央行回应：将加强事前提醒

中国央行就有关昨天（1日）起降准的谣言致函公安机关，请当局对此次编造发布虚假信息的行为进行查处。有中国媒体称，央行用罕见的强势态度给金融市场的造谣者提醒，即造谣重大宏观经济金融政策将受到严惩。

据中国第一财经今天报道，接近央行人士透露，由于货币市场与资本市场联动性越来越强，“有人短期做多、长期做空”或许是央行态度如此坚决的原因。

上述人士说，接下来，央行会多加强事前提示提醒，防止老百姓被谣言左右，从而影响市场稳定。该人士说：“自媒体时代，人人都是发言人。长远看，还得依法治理，形成稳定理性的预期和行为习惯。”

央行3月29日晚间紧急辟谣，其办公厅官方也在微博称，“有消息称‘中国人民银行决定自2019年4月1日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点’。此为不实消息。”

虽然“降准”谣言热度已过，但是由于货币政策方向在当下备受市场瞩目，这意味着，类似的谣言可能会导致金融市场的异常波动，甚至会严重干扰金融市场秩序。

报道称，随着互联网信息技术的发展，一些新媒体网络工具已成为资本市场中信息发布、传播的重要渠道，为市场效率的提升做出了积极贡献。

与此同时，也有个别主体利用新媒体的传播便利制造热点，博取眼球，甚至不惜突破法律红线，造谣生事。据了解，此次降准谣言事件也是源起微博微信等自媒体。

报道指出，类似事件在金融市场上多有发生，例如通过虚假信息编造传播，引发市场恐慌震荡。近年来，中国金融监管部门加大了对编造传播金融虚假信息行为的打击力度。

2018年1月，证监会依法对“山石观市”微信公众号运营者曹磊编造传播虚假信息行为作出行政处罚，责令其改正，并处以20万元（人民币，下同，约4万新元）的顶格罚款。

实际上，编造传播虚假金融信息，是被中国法律法规严格禁止的行为。目前，金融市场上对编造虚假信息的法律规则条款主要有《证券法》及《刑法》。

近年来，中国央行正变得更加善于沟通，在主动传播以及政策解读方面更加公开透明、诚意满满。有观点称，与此前的美联储一样，中国央行正在经历一场无声变革。

但由于互联网舆论环境鱼龙混杂，自媒体过于追求热度和流量，行为不断越过法律边界、试探监管底线，也给监管部门带来了一定的监管难度与挑战。

中国银行法学研究会理事肖飒指出，央行降准的虚假信息，容易引发金融市场波动，该信息会间接影响证券、期货市场，但是否会直接被认定为影响证券、期货交易的虚假信息还有待司法机关依据案情，包括信息传播主体、信息发布目的、最后造成的影响等具体情形等进行行政及刑事处罚。