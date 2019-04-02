中国官方三年来发布首个高森林火险红色预警

中国山西、北京、四川等多地近期连续发生森林火灾。中国应急管理部、国家林业和草原局、中国气象局昨晚（1日）联合发布今年首个高森林火险红色预警。这也是官方时隔三年再次启动该级别预警。

据中新社报道，从4月2日至8日，中国北京北部、天津北部、河北北部、山西、四川南部等地森林火险等级预计将维持在极度危险级别。

每年的森林草原火灾高发期，部门联合发布的森林火险预警虽已成为常态，但红色预警仍较为罕见。据悉，最近一次的红色预警发布于三年前的2016年3月。

今年以来，多地先后发生森林火灾。3月29日下午1时30分许，山西省长治市沁源县王陶乡发生森林火灾，波及六个乡镇。 3月30日中午12点23分，北京市密云区东邵渠镇太保庄地区发生森林火灾，过火面积达640亩。3月30日傍晚6时许，四川省凉山州木里县雅砻江镇立尔村发生森林火灾，着火点在海拔3800余米左右，地形复杂、坡陡谷深，交通、通讯不便。

根据国家森林草原防灭火指挥部办公室3月发布的数据，春防期间，历来是中国重特大森林草原火灾高发时段，1987年以来，全国共发生71起特大森林火灾，60%集中在这一时段。

此外，这组数据还显示，春防期间还是野外火源管控最难时段，传统民俗用火、祭祀用火、春耕生产用火交织，进山踏青旅游、采摘山货、驴友穿越等活动频繁，90%以上的森林草原火灾系由上坟烧纸、吸烟、烧秸秆以及燃放烟花爆竹等人为原因引发。

除了人为原因，不利的气象条件、物候条件、基础条件同样是引发森林火灾的原因。

针对高危的森林火险，国家森林草原防灭火指挥部办公室已在近日发出紧急通知，对清明节期间森林草原火灾防控工作进行专题部署。

通知要求，采取超常规措施严控林区牧区上坟烧纸、焚烧秸秆、燃放烟花爆竹、点放孔明灯等行为，严格执行野外用火审批制度，严惩火灾肇事者和追究相关人员责任。

此外，应急管理部也发布提示，要求进山入园，需注意森林消防安全，做到进山不带火，入林不吸烟。进山入园祭祀扫墓，自觉做到文明、绿色祭扫，以免引发森林草原火灾。