中国一名保姆涉嫌在2017年纵火焚烧杭州一个公寓单位，导致一名母亲和她的三个孩子丧命，被判处死刑。此外，涉事小区开发商、物业公司等也被列为被告。杭州法院今天（2日）发通报称，原告已撤回对其中六名被告的起诉，并与其余两名被告达成调解协议。

据中国澎湃新闻报道，杭州“蓝色钱江公寓”一个单位2071年6月22日清晨发生火灾，该户女主人朱小贞及其三个孩子遇难，保姆莫焕晶逃生，男主人林生斌当时不在家。

当天，警方调查明确火灾为放火案，莫焕晶有重大作案嫌疑。2018年2月，杭州市中院以放火罪、盗窃罪并罚，判处被告人莫焕晶死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金1万元（人民币，下同，约2017新元）。莫焕晶上诉后，浙江省高院裁定驳回上诉，维持原判。经最高院核准，莫焕晶于当年9月21日被执行死刑。

2018年5月，林生斌及朱小贞的父母朱恒仁、徐枚枝以绿城物业服务集团有限公司、杭州绿城海企实业有限公司、杭州市公安消防局等为被告，向杭州市中院提起生命权纠纷民事诉讼，请求判令九被告赔偿1.3亿元。其中，绿城物业服务集团有限公司为“蓝色钱江公寓”提供物业服务，上海洋晨家政服务有限公司是介绍莫焕晶来林家的中介公司，其余被告包括涉事小区的房地产项目公司，以及负责设计、监理、提供消防设备的机构等。杭州市中院随后裁定驳回其对杭州市公安消防局的民事起诉。

杭州市中级人民法院微信公众号今天推送案情通报，称“杭州保姆放火案”受害人诉涉事小区开发商、物业公司等的生命权纠纷案，原告已于3月18日申请撤回对其中六被告的起诉，法院经审查准许。

通报也称，经法院主持调解，原告与被告绿城物业服务集团有限公司、杭州绿城海企实业有限公司已就该案纠纷达成调解协议，两被告已履行协议确定的义务。

原告代理人、北京德恒律师事务所律师林杰告诉澎湃新闻：“该案共开了三次庭前会议，最终在法院主持下，原告与八被告陆续达成调解协议，因为签了保密协议，赔偿金额等不便透露。”

林杰也说：“除了已达成调解协议，林生斌同意撤诉的另一个主要原因是也想结束此事——近两年了，每次提到都会勾起他痛苦的回忆。到目前，该案的刑事、民事诉讼都已告一段落，接下来，他会平静一段时间，然后开始新生活。林先生让我代表他，对长期以来关心案件进展的社会各界表示感谢。”