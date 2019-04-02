庆祝建国70周年音乐会 红二代齐聚北京

香港媒体报道，近两百名红二代和红三代前天（3月31日）聚集北京，观看庆祝中华人民共和国成立70周年音乐会。毛泽东前秘书、已故中共中央顾问委员会常务委员胡乔木之女胡木英说，当今社会矛盾积累已到相当严重阶段，中共面临诸多考验。不过，她相信，在总书记习近平带领下，找回马克思主义、树牢共产主义的信仰和理想、创造历史奇迹。

据香港《明报》报道，胡木英以延安儿女联谊会会长的身分致开幕辞。她说，中共建政70年来，有成功也有失败和曲折，在当前风云多变的复杂情况下，中共总书记习近平再次给大家敲响警钟。她指出，今年1月中央就重大风险问题举办全国省部级主要领导干部研讨班，证明改革开放40年来取得巨大成功的同时，积累的矛盾亦到了相当严重的阶段。

胡木英说：“我党面临的执政考验、改开考验、市场经济的考验、外部环境的复杂性敏感性考验都扑面而来。”她也指出，历史证明中共就是在几乎不可能的历史绝境中创造历史奇迹的，并称在当前国际形势和艰巨复杂的国内形势面前，习近平总书记也正带领大家找回马克思主义、树牢共产主义的信仰和理想。

前天的音乐会以歌曲为主，除《绣红旗》等样板戏选段和传统红歌外，特设有新疆民歌、西藏民歌及台湾民歌，显示三地均为中国领土不可分割的部分。

除了胡木英之外，原国务院秘书长、中共调查部部长罗青长之子罗援、原公安部副部长许建国（原名杜理卿）之孙杜晓峰亦抵现场。在音乐会结束后，罗援接受参与红二代红三代的追捧与合影要求，大方配合。有红二代询问罗援何时再次开设讲座，并指派背景的罗援讲座“提气”，但罗援对此并未回应。

延安儿女联谊会成立于1984年，是父辈在延安生活工作过及在延安出生的中共红二代联谊组织，自1998年开始定期举行新年团拜会及不定期的小活动。毛泽东女儿李讷、李敏、陈毅之子陈昊苏、曾在抗大就学并出任过《人民日报》总编辑的李庄之女李东东等均曾参加该会活动。