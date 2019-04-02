河北村民办丧事煤气罐燃爆 66人伤两人被拘留

中国河北霸州一座村庄前天（3月31日）发生煤气罐燃爆，造成66人受伤，两人已被拘留。

据霸州市委宣传部微信公众号发布的消息，3月31日，康仙庄镇栲栳圈村一户村民中午办丧事时发生煤气罐燃爆。事件发生后，市委、市政府高度重视，立即启动突发事件应急预案，主要领导第一时间赶赴现场，全力指挥伤员救助，稳定群众情绪。同时，召开紧急调度会，成立了应急处置领导小组，迅速开展事件处置，并全力做好受伤群众救治、安抚及善后工作。

经初步调查，事件起因是，丧事流水席炒菜灶所用液化石油气钢瓶连接软管老化，造成液化气泄漏，遇明火燃烧、发生燃爆。目前，相关责任人已被警方控制，其中，两人被刑事拘留。事件共造成66人烧伤或烫伤，其中，少数人达到烧伤三度，大多数人在烧伤二度以下。通过治疗，所有伤员病情稳定，均无生命危险。

4月1日，市政府领导到医院看望了部分受伤群众，伤者及家属情绪稳定。霸州市已紧急启用政府应急资金，并协调镇、村两级加强资金保障，确保伤员得到妥善救治。同时，霸州市认真汲取该事件教训，举一反三，立即在全市范围内开展了燃气安全隐患大排查大整治行动，坚决防止此类事件再次发生。