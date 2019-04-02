多伦多中国留学生绑架案：警方对一嫌犯发出通缉令

负责侦办中国留学生遭绑架案的加拿大安大略省约克区警察局，在当地时间昨天（4月1日）对一名涉案男子发出通缉令。

据中新社报道，警方指出，该嫌犯为37岁的多伦多市居民阿丹（Abdullahi Adan），深色皮肤，身高6英尺2英寸（约1.88米），犯案时身着深蓝色牛仔裤及黑色外套。

当地时间3月23日约傍晚6时，一名22岁中国男留学生 Lu Wanzhen 在大多伦多地区华人聚居区万锦市（Markham）的公寓地下车库遭绑架。据警方在案发后公布的信息，有四名嫌犯参与现场作案。3月26日晚上近9时，受害人在位于安大略省中部、距案发地约160公里的格雷文赫斯特镇（Gravenhurst）被安全找到，不过嫌犯仍然在逃。

在之前警方发布的嫌犯信息中，阿丹为其中的第三人。警方曾于26日清晨拘捕一名怀疑与案件有关的35岁男子，但当晚宣布其被无条件释放。

约克区警方重申，案件调查仍在持续，会继续投入大量警力展开追查。同时，警方提醒，在逃涉案人员可能持有武器，具有危险性。

当地警方呼吁此案嫌犯尽快自首，同时希望知情民众及时提供相关线索。目前，案件动机及其中细节等仍不得而知。