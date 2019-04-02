四川一村庄出现豪华活人墓 媒体曝光后现被拆除

中国四川省南充市一座村庄去年出现豪华活人墓，墓地占用耕地和部分非耕地，经媒体曝光后，当地干部称，已采取行动拆除活人墓，并将耕地交原承包村民复耕种上绿豆和黄豆。

据中国封面新闻今天（2日）报道，去年9月，在离花盐河村村民杨娟（化名）家5米远的地方，出现一座豪华活人墓。墓地占用耕地和部分非耕地，且离杨娟家太近，杨家向当地乡政府、县国土局多次反映，但无结果。此事后来被当地媒体曝光。西充县副县长何涌泉也对此要求在4月15日前，一定拆除活人墓。

此事被曝光后，西充县人民政府副县长何涌泉带领自然资源和规划局、常林乡人民政府主要负责人现场办公，要求立即拆除。赓即常林乡人民政府立即与活人墓亲人电话沟通，其亲人同意拆除，并找其在家的亲戚帮忙拆除。墓主亲戚安排六人，组织车辆两台进行拆除、复垦工作。县政府组织常林乡人民政府干部六人、自然资源和规划局干部2人现场负责拆除复垦工作。3月30日全面完成拆除、复垦。4月1日，村民将原墓地建材全部运离现场。

常林乡干部介绍，今天将召开全体乡村（居）干部大会，通报情况举一反三，力求在以下三方面着力：一是务必在宣传引导上再重视，二是务必在监管巡查上再压实，三是务必在查处逗硬上再给力，彻底杜绝此类事情发生。