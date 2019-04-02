柔道运动员实名举报初步调查结果：被举报人停职

中国辽宁省桓仁县就柔道运动员马端斌实名举报刘忠军、刘忠和贪腐等问题成立专项调查组，今天（2日）公布了初步调查通报。被举报人刘忠和已被停职。至于另一位被举报人刘忠军，通报称，由于在调查过程中还发现有滥伐幼林的问题，公安机关已对其立案侦查。

据中国澎湃新闻和《人民日报》报道，马端斌上个月27日在微博实名举报辽宁省本溪市柜仁满族自治县五里甸镇桦树甸子村两任村支书刘忠军、刘忠和贪腐上千万元、勾结地痞流氓欺压村民的问题。

马端斌还在微博中透露，刘忠军和刘忠和是亲兄弟。此前刘忠军因为贪污腐败，在村民不断上告后，受了处分被劝辞职，没想他亲兄弟刘忠和又当上了村书记。同样在村里胡作非为，飞扬跋扈，巧取豪夺，村民苦不堪言。

澎湃新闻详细阅读这份举报信后发现，马端斌主要在微博中陈述了六点刘氏兄弟的主要腐败行为，主要涉及桦树甸子村村民集体经营的五味子加工厂收益被刘氏兄弟侵占、刘氏兄弟设立的五味子加工基地无合法手续等。

此外，举报还包括桦树甸子村村支书套取国家扶贫基金1000多万（人民币，下同，约200万新元）以及刘氏兄弟勾结流氓地痞打人等内容。

马端斌在微博中表示，“两任村支书的所作所为引发众怒，但是大家都敢怒不敢言。提反对意见的村民，有的被镰刀砍伤、有的牙齿被打掉，有村民养殖的蜜蜂被毒死，有村民的水稻被毁坏。”

调查组通报称，针对马端斌实名举报刘忠军、刘忠和贪腐等问题，桓仁县于3月28日成立由县纪委监委、县委政法委、县公安局、县农业农村局等部门组成的专项调查组，进驻五里甸子镇桦树甸子村开展调查工作。连日来，调查组发放公告500份，走访农户665户次，就具体问题在不同地点调查谈话416人次。

第一，关于反映“打白条子790余万元顶账”“套取扶贫基金1000多万元（马端斌后改口为100万元），村民也没有得到这些扶贫基金”等问题。上述问题为重复举报。2015年，桓仁县纪委已作处理。当时查实，2007年2月至2009年12月，桦树甸子村以白条子形式支出共计494.8566万元；套取移民扶持资金（非国家扶贫基金）70万元，用于偿还该村扶持细辛种植产业发展贷款。当年8月，桓仁县纪委对时任村书记刘忠军作出撤销党内职务处分。目前，调查组正在对白条子大额支出进行深入调查。

第二，关于反映“五味子加工厂、五味子生产基地，收益全部进了个人腰包”“是黑加工厂、黑基地”等问题。经查，涉及到的三家五味子生产基地或合作社，法定代表人为刘忠军或刘忠和，是少数村民投资入股的企业，或部分村民自愿组织的经济体，产业收益由村民股东或合作社成员直接分配，与村集体不发生关系。

涉及到的五味子加工厂为村民代表大会研究通过的招商引资项目，是外来客商自然人独资有限责任公司，于2010年8月3日登记注册，名称为辽宁森泰农业科技有限公司，村集体未参与该企业的经营活动。该项目迄今尚未办理土地审批手续。

第三，关于反映“有的村民被镰刀砍伤，有的牙齿被打掉，有村民养殖的蜜蜂被毒死，有村民的水稻被毁坏”等问题。经查，所指“有的村民被镰刀砍伤”，是指2016年3月村民张某某的妻子汪某某同村民于某某、王某某因分林地引发的治安案件，公安机关对汪某某作出了行政拘留并处罚款，对经济赔偿的诉讼，法院现已执结。所指“有的牙齿被打掉”，是指2008年8月桓仁镇居民侯某某怀疑村民陆某某组织人员偷采红松果，发生厮打所致，侯某某与陆某某已于当时自行和解解决。所指“有村民养殖的蜜蜂被毒死，有村民的水稻被毁坏”，是指2017年6月马某某（举报人马端斌的叔叔）发现自家水稻部分枯死、蜜蜂部分死亡，怀疑是被举报人的亲属所为。另外，2017年6月，马某某（举报人马端斌的父亲）因自家柴垛纠纷与刘某某（刘忠军、刘忠和的叔叔）发生厮打一案，经查，公安机关分别对马某某、刘某某作出行政罚款处罚，对于经济赔偿的诉讼，法院已执结。以上情况，迄今没有证据证明为被举报人参与或指使。

第四，关于反映“两任村支书搞一言堂，村主任工作无法开展，村委干部也相继辞职，基层民主受到严重破坏，村委工作几乎陷入瘫痪，换届拉票贿选”等问题。经查，两任村书记搞一言堂、村主任无法开展工作，在一定程度上存在。两名村委干部辞职原因，一人自述既与工作有关，也与有生意需要打理有关；一人自述是自愿辞职，到四川成都帮助儿子打理生意，与工作无关。关于基层民主受到严重破坏、村委工作几乎陷入瘫痪和换届选举中拉票贿选问题，与实际情况不符。

通报也指出，目前被举报人刘忠和已被停职。另外，在调查过程中还发现被举报人刘忠军有滥伐幼林的问题，公安机关已对其立案侦查。