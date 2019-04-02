港保安局局长：《逃犯条例》专为大陆而设的说法不正确

香港政府近日拟修订《逃犯条例》，条例明日将递交至立法会首读。保安局局长李家超强调，立法建议是专为大陆而设的说法是不正确的。

据《明报》报道，李家超强调，修例是为了提出一个有效及可行的方法，在同一个原则下处理移交逃犯的个案。他又指，明日经立法会首读后，会成立法案委员会，并解释每个修订的理由。他重申，现行的法例有漏洞，无法处理台湾早前发生的杀人案，移交逃犯的方法亦无法操作。他又指，回归后的法例无法处理香港以外的大陆其他地方的罪行，因为当时的其中一个考虑因素是香港会与大陆商讨新协议。

另外，对于香港大律师公会指，新安排让特首成为启动个案移交的“唯一决定人”，立法会无从把关，亦无法确保有足够制衡。李家超表示，相关做法是仿效英国及加拿大沿用多年的做法，没看到有运行不畅顺的地方，并指香港沿用相关做法是实际及可行。

香港大律师公会今天（2日）再就《逃犯条例》修例发表声明。公会指目前法例，不容许单次移交逃犯至大陆，不是政府口中的“漏洞”，而是1997年立法机关鉴于大陆保障基本人权的“往绩”，与两地刑事司法系统差异所作的决定，认为特首、律政司和保安局多次称其为“漏洞”属于误导。