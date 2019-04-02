德勤：预料今年多达110只新股在科创板上市

知名会计公司德勤估计，今年中国各板块合共110至150只新股上市，集资额1400至1700亿元人民币（约282至342万新元）。此外，截至上周五（3月29日），上交所已受理28家公司科创板上市申请，预料全年有90至110只新股在科创板成功上市。

据香港电台今天（4月2日）报道，德勤指出，科创板第二季中期开始吸纳大量企业上市，新板运作初期有助整体市场提升，但随着发行人基础扩大、投资者日趋成熟、A股更国际化，A股与港股估值差异将逐渐收窄。

德勤也认为，监管从严以致中国新股发行量持续低落，但深圳及上海首季新股集资额仍在全球排第三及四，分别达177亿港元（约30.5亿新元）及120亿元港元。

至于中国首季共有31只新股发行集资256亿元人民币，按年分别跌16%及37%，以城市及农村商业银行、证券公司新股为主，预计将有更多同类新股发行，纾缓经济下行压力。

德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴也认为，科创板的推出不会使香港边缘化，反而科创板上市门槛较低，企业可先于中国大陆集资做大，再到香港上市。

他认为，科创板可将市场整个饼做大，对香港也有裨益，并称香港最重要是保持流动性及吸引国际资金留港，并做到差异化，做大陆未能做的事，担当桥头堡帮助大陆发展，两地市场可互补互利及分工。