菲律宾财长否认菲国出现中国债务陷阱问题

菲律宾财政部长多明计斯（Carlos Dominguez III）上周末在谈到外来债务课题时称，菲律宾绝不会被中国债务给“淹没”。

据《菲律宾每日询问报》昨天（1日）报道，多明计斯在一场活动上发表讲话时向公众保证，任何贷款协议中都没有条款让中国或其他债权国在违约情况下攫取菲律宾财产。

多明计斯说，菲律宾对人们提醒所谓的“中国债务陷阱”表示感谢，不过“我们当然知道如何避免”。

“本届政府从中国获得了巨额的基础设施贷款”，多明计斯说，“我向你们保证，菲律宾不会陷入任何国家的债务陷阱”。

多明计斯称，菲律宾过去应对债务问题的经验，使得决策者在执行政府债务战略时会更加谨慎。他说，所有的基础设施项目都会经过严格的审查体系，并获得内阁和总统的最终批准才会获得融资，而且该项目还必须在经济上是可行的，并对菲民众有益。

多明计斯指出，截至2018年底，菲律宾从中国获得的贷款项目总额仅占菲债务的0.6%；相比之下，菲律宾从日本获得的项目贷款占菲债务的9%。

他也说，到了2022年，菲律宾的“大建特建”项目的大部分资金到位后，该国从中国获得的贷款额也仅占菲律宾债务的4.5%左右，而日本则是中国的两倍，达到9.5%。