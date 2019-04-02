分析：中国国产航母服役后 或部署到海南基地

有中国网媒引述分析人士称，中国国产航母服役后，将两艘055型驱逐舰搭配，而且很可能将优先部署到海南岛基地。

据中国新浪军事今天（2日）报道，由于055舰的使命任务与中国航母是分不开的，所以预计该舰的首批中的前两艘将配属北海舰队的16号“辽宁”舰编队，而第三艘和第四艘将配属给首艘国产航母，且这艘航母很可能将优先部署到海南岛基地，之后的第五艘和第六艘将分配给宁波基地。

当055舰加入中国航母战斗群的队伍之后，如果配备两艘，就会大幅弥补中国航母在舰载机数量方面的不足。

报道也引述船讯网的消息称，055型驱逐舰首舰101号“南昌”3月30日从江南造船厂出发，在用平均17节航速航行1天又17个小时以后，已经与1日抵达青岛古镇口军港，这或许是为了4月份的国际海上阅兵做准备。

有军事爱好者在民航上拍摄到的图片显示，在古镇口，055驱逐舰首次与“辽宁”号航母同框亮相。据悉，中国将于4月23日在青岛举行国际阅舰式，目前已有60余个国家表示将参加活动，另有多个国家将派舰艇参加国际舰队检阅，而中国参加检阅的海军舰艇将以16号“辽宁”舰与055首舰“南昌”舰最为亮眼。

有分析认为，055首舰101号“南昌”舰现在来到青岛，并与16号“辽宁”舰会合，从而证实了两舰共同参加中国海军青岛国际阅舰式的传闻。

报道称，阅舰式当天16号“辽宁”舰将与101号“南昌”舰联袂出场，而且会是16号“辽宁”舰打头阵作为中国海上舰艇方阵的领队，而101号“南昌”舰则作为“侍卫长”出现，紧跟着中国首艘航母让国内外观众一睹风采。这一组合可能将是中国海军未来远洋战斗群的标配，即使是国产航母服役后，也将延续这一组合模式。