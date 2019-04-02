上海企业订购42个货柜高雄番石榴 韩国瑜：这是及时雨

台湾番石榴今年盛产，价格大约只有去年同期的三分之一，不过高雄市燕巢和美浓番石榴最近接到上海订单，共281公吨。高雄市长韩国瑜今天（2日）见证上海与高雄市农会的签约订单，直呼“这真的是及时雨”。

据台湾《联合报》报道，高雄市长韩国瑜下午和农业局长吴芳铭见证上海曾泰股权投资基金公司签订一年10亿元（新台币，下同，约4400万新元）合约，因为上周六该公司和高雄市政府联袂探访燕巢农会多功能集货中心，当场订下订单包括燕巢40柜与美浓两柜总共42个货柜、重281公吨的番石榴，含运送贸易总价值约新台币1380万元。

高雄市番石榴108年收获面积约为2653公顷，占全台约35%，常年主要产期落于4月到8月，年初以来气候温暖，加速夏果生长，今年夏天预估总产量约4万3800公吨，较去年同期增加2%，不过近期盛产，导致部分农民把次级品直接丢弃在大圳沟中。

农业局为增进番石榴行销多角化，近期与台湾境内大型通路合作，包括全联以及家乐福等通路，首推高雄农产展及高雄月活动，番石榴也为主要推广品项之一。此外，今年截至3月底，高雄番石榴共同运销交易量已达4623公吨，占全台78%，今年3月平均价格为每公斤18.3元，高于全台均价每公斤17.8元，有效稳定全台番石榴价格。

农业局局长吴芳铭强调，预期将在短期内完成42个货柜番石榴出货，将有助舒缓番石榴产销压力。