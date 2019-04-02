中日企业将合作建设娱乐人才培养学校

中国传媒企业华人文化集团上个月29日宣布，将与日本艺人经纪公司吉本兴业于2020年春季在上海开办培养娱乐产业人才的专科学校。

据日经中文网昨天（1日）报道，华人文化集团的高管当天在日本签署协议。双方对学校运营公司的出资额为1000万元（日元，约12.1万新元），出资比例各为50%，总经理由华人文化集团派遣。华人文化集团和吉本兴业还就成立投资影像和游戏等内容产品的基金达成协议，基金将于4月成立。

学校预定2020年3月开学，今后将启动面向有意入学者的活动和模拟授课等。首年度的学生数为50至100人，先从培养舞台剧和喜剧的演出、制作、音响、照明等专业人才开始，然后扩大至培养演员和舞蹈演员等。最初作为专科学校运营，但力争在三年以内升级为大学。

去年秋季，日本首相安倍晋三访华时敲定了中日在第三国展开经济合作，设立娱乐人才培养学校是事实上的第一个项目。

今后，双方将在亚洲各国建立舞台、广播电台、电影院等，形成毕业生大展拳脚的舞台。还将在亚洲等地发行共同制作的电影和电视剧等。

投资内容产品的基金的规模和出资比例将在今后敲定。该基金将在中日两国投资电影、电视剧和动画等。华人文化集团高管说，娱乐产业在中国也是最大的增长产业之一，计划扩大与吉本兴业的合作。