中韩自贸协定谈判 中方首次引入负面清单

据新华社报道，记者2日从中国商务部获悉，中韩自贸协定第二阶段第四轮谈判近日在北京举行，谈判稳步推进，首次引入负面清单进行服贸和投资谈判。

中韩自贸协定于2015年12月正式生效。2017年12月，两国签署谅解备忘录，正式启动中韩自贸协定第二阶段谈判。

商务部表示，中韩双方将积极推进第二阶段谈判，为两国企业营造更加自由和便利的服务贸易和投资环境。

值得注意的是，此轮谈判是中国首次使用负面清单方式进行服务贸易和投资谈判的自由贸易协定谈判。

中国商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，在自贸协定谈判中引入负面清单方式是水到渠成，中国负面清单制度的推进为此奠定了基础。若谈判成功，将意味着中国负面清单制度进一步与国际衔接，既能推动未来中国与其他国家自贸协定的谈判，也将进一步促进中国负面清单制度建设。

中韩两国经贸关系密切。中国现为韩国最大贸易伙伴、最大出口市场和最大进口来源国，韩国是中国第三大贸易伙伴国。自中韩自贸协定实施以来，双方已四次削减关税，目前双方零关税产品贸易额达50%。

在中韩自贸协定谈判推进的同时，3月25-28日，中国-挪威自由贸易协定第14轮谈判也在京举行。双方就货物贸易、服务贸易与投资、原产地规则、知识产权等十多项议题展开磋商，谈判取得积极进展。

目前，中国区域全面经济伙伴关系协定谈判加速推进，中国累计已与25个国家和地区达成17个自贸协定，多双边经贸合作进一步深化。