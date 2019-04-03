云南丽江旅游营收和净利润双双下滑 自称因索道票降价影响业绩

据澎湃新闻报道，2日，丽江旅游发布2018年年度报告，实现营业收入6.78亿元，同比减少1.28%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比减少6.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，同比减少7.46%。对于业绩下滑的原因，丽江旅游称，是受到了客运索道价格下调的影响。

丽江旅游在年报中提到，面对复杂的旅游市场环境及索道票价被动下调的压力，公司业绩目标达成率为89.51%。对于业绩指标未能全面达成的主要原因，丽江旅游称是由于2018年9月20日，云南省物价局下发了《关于降低丽江玉龙雪山旅游客运索道价格的通知》，将公司运营的三条索道票价做如下调整：玉龙雪山索道票价从180元调整为120元；云杉坪索道票价从55元调整为40元；牦牛坪索道票价从60元调整为45元。

丽江旅游表示，新票价自2018年10月1日起执行，公司根据《通知》要求执行了新票价，对公司第四季度经营业绩产生了较大影响。

实现营业收入下降，对公司报告期内经营业绩产生了影响。 年报数据显示，2018年，丽江旅游的索道运输业务营收为3.90亿元，而2017年营收则为近3.93亿元。

此外，印象丽江表演业务的收入也继续同比下滑。年报显示，印象丽江2018年共计演出520场，同比下降2.8%，实现营业收入9842.66万元，同比下降6.91%；实现净利润1953.04万元，同比下降29.50%。

但丽江旅游表示，相比于2017年度，2018年印象丽江营业收入及净利润下降的幅度均明显收窄。 而酒店业务方面，2018年度，丽江旅游下属的洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店的入住率明显提高，营业收入和经营效益均有所提升，和府酒店有限公司实现营业收入1.15亿元，同比增长15.51%，净亏损为4277.24万元。对此，丽江旅游称，主要原因是和府酒店公司下属的丽江龙研文化旅游发展有限公司亏损3224.38万元，影响了酒店业务板块的整体业绩。

