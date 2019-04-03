日本首度查获非洲猪瘟病毒 来自中国旅客所带香肠

（早报讯）日本农林水产省2日宣布，今年1月下旬从中国旅客带入境的两条香肠中检查出传染力强的非洲猪瘟病毒（ASF）。这是日本首度验出有传染力强的非洲猪瘟病毒被带入境。

台湾中央通讯社引述《产经新闻》的报道说，今年1月12日有两名中国旅客抵达中部国际机场（名古屋），1月25日从他们携带的香肠中检验出含有传染力强的非洲猪瘟病毒，这是日本首度查获的传染力强的非洲猪瘟病毒。

两名旅客中，一名是在上海登机、另一名是从青岛出发。两人无直接关係，都说香肠是手信。

《朝日新闻》报道，日本至今从入境的肉制品中查出17件非洲猪瘟病毒基因的案例，但这次是首度查获有传染力强的病毒。

这种传染力强的非洲猪瘟病毒有别于日本境内发现的猪瘟病毒，非洲猪瘟病毒没有疫苗或治疗法，一旦感染，致死率极高。吃了感染非洲猪瘟病毒的猪肉，对人体没影响，但猪只或山猪可能会受感染。

2018年夏天，在中国查出亚洲首例非洲猪瘟病毒。

根据日本的家畜传染病预防法，对个别旅客来说，几乎所有的肉制品都禁止带入境。如果带入违法的畜产品，可处100万日元（约1万2175新元）以下的罚金或三年以下有期徒刑。

农林水产省考虑今后对违法者发出警告函，如果屡犯或有商业目的，将报警严格处理。